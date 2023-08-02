تنظيم قافلة طبية مجانية لدعم 6 قرى بكفر الشيخ

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، فى تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع مستشفى كفر الشيخ الجامعى استهدفت توقيع الكشف الطبي على 82 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقرية القصابي مركز سيدي سالم، وقرى كفر العرب والكشلة وعزبة مالك بمركز دسوق، وقريتي تيرة وعزبة تيرة مركز الحامول فى محافظه كفر الشيخ.

يأتي ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً، واستمرارا للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وتضمنت القافلة توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من "صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك"، بالإضافة الى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، على جراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياة البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنفيذ الأورمان لقوافلها الطبية المسيرة من القرى الأشد احتياجا إلى مستشفى كفرالشيخ الجامعي يأتي في إطار تقديم الجمعية لخدماتها الطبية المتعددة تخفيفا عن المرضى غير القادرين وتيسيرا عليهم في الحصول على خدمة طبية ذات جودة وبالمجان تماما.

يذكر أن جمعية الأورمان وفى إطار دعم شرائح غير القادرين طبيا أطلقت مبادرات إنسانية رائدة منها مبادرات استهدفت علاج مرضى القلب بالمجان من خلال تقديم خدمات إجراء علميات القسطرة العلاجية وتركيب الدعامات وإجراء جراحات القلب المفتوح بالمجان تماما وبالتعاون مع كبريات المؤسسات الطبية المتخصصة في علاج أمراض القلب كذلك أطلقت مبادرة لعلاج مرضى العيون نجحت خلالها في توقيع الكشف وصرف علاج وعمل نظارات طبية وإجراء جراحات عيون مختلفة لمئات الآلاف من مرضى العيون من أنحاء الجمهورية فضلا عن استضافة الجمعية لمرضى الأورام وذويهم ممن يتلقون العلاج بمستشفى 57 ومعهد الأورام القومي.