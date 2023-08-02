حسام صالح عن تأسيس اتحاد منتجى مصر: "يحافظ على ريادة الدراما والإنتاج المصرى"

ثمن المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خطوة تدشين اتحاد منتجى مصر، والتي تواجدت في اجتماعها التأسيسي 18 شركة إنتاج وفي مقدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وعبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، كتب «صالح»: "تدشين اتحاد منتجى مصر، خطوة عظيمة تحقق انتظام سوق الإنتاج فى مصر وآلياته.. وتحافظ على ريادة الدراما والإنتاج المصرى".

وتفاعل مع كلماته عدد كبير من صناع الدراما في مصر، مشيدين بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الفترة الماضية في الاهتمام وحماية الدراما المصرية.

وعُقِد الاجتماع التأسيسي لإطلاق «اتحاد منتجي مصر»، الذي ضم مجموعة من أكبر شركات الإنتاج الفني في مصر، و«الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».

يأتي ذلك ‏‎في إطار التنسيق المستمر بين شركات الإنتاج الفني المصرية، وحرصًا على ضرورة الحفاظ على صناعة الأعمال الدرامية واستمرار تطويرها والارتقاء بها، بما يليق بمكانة الفن المصري ودوره المؤثر فى جميع أرجاء الوطن العربى.

حضر الاجتماع ممثلون عن شركات: الباتروس، سلميديا، k media، watch it، فنون مصر، العدل جروب، Aroma، سكوير ميديا، Media hub، TVision، سينرجي، السبكي للإنتاج الفني، فانتدج برودكشن، المتحدة للإنتاج السينمائي، Art makers، sky limit، BlueBee Productions، +DS.

‏واتفق الحضور على التنسيق المشترك والدائم، وعقد اجتماعات دورية؛ لتنظيم وضبط سوق الإنتاج الدرامي وأدواته وآلياته وهيكل الأجور، بالإضافة إلى تطوير المحتوى والإمكانات الفنية بالشكل الذي يضمن نمو وتطوّر سوق الإنتاج الدرامية والحفاظ على تلك الصناعة المهمة، وأكد الحضور ترحيبهم بانضمام شركات الإنتاج الأخرى إلى الاتحاد.