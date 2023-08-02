سيدة عن اتهامها بإلقاء جثة مولود ابنتها بالهرم: "أنا مريضة وبنتى معاقة"

تواصل جهات التحقيق بالجيزة التحقيق مع سيدة وابنتها في إلقاء جثة طفل رضيع والتسبب في وفاته أسفل منور عقار في الهرم.

أقوال الأم

واستمعت النيابة إلى أقوال الأم «ش. ع»، 42 عامًا، والتي أكدت أنها مريضة بالسرطان وفي مرحلة مزمنة، وتعالج منه على مدار الأسبوع وتأخذ جلسات كيماوية وهذا ما جعلها منشغلة عن ابنتها الفترة الأخيرة، كما أنها لديها فتاة مصابة بإعاقة ذهنية وعمرها 22 عامًا تحاول رعايتها بجانب مرضها، كل هذه الأمور جعلتها غافلة عن التعدي الجنسي الذي حدث لابنتها وحملها وإنجابها دون دراية.

تفاصيل القضية

تعود تفاصيل القضية عندما اكتشفت الأجهزة الأمنية وجود جثة لطفل حديث الولادة متعفنة أسفل سلم عقار في المدخل، وتبين أن فتاة قاصرًا عمرها لا يتجاوز سن 16 عامًا هي من ألقت جثة مولودها للتخلص منه عقب وفاته أثناء الولادة.



كانت مأمورية من قسم شرطة الهرم خرجت لتنفيذ حكم قضائي ضد «م. أ»، 50 سنة، خيال، متورط في قضايا غرامات متعددة، وبدخول العقار الذي يسكن فيه تبين تسرب رائحة كريهة، وبفحصها جرى العثور على جثة طفل حديث الولادة متعفنة، فتم التحفظ عليها.

معاشرة بالإكراه

وتم استدعاء سكان العقار المكون من أربعة طوابق، فأنكر الجميع علاقتهم بالطفل حتى اعترفت «ن. م»، 16 سنة، بارتكاب الواقعة، وذلك عقب معاشرتها بالإكراه من ابن عمها وشاب آخر من جيرانها معاشرة الأزواج، ونتج عن ذلك الحمل بالطفل.

حرر المحضر 5250 لسنة 2023 جنح الهرم، العرض على النيابة للتحقيق.