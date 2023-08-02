الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد هبوط كوبري القاصد ويوجه برصف محور جديد كطريق بديل

جريدة الدستور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية موقع هبوط كوبري القاصد بنطاق حي غرب شبين الكوم، وذلك للوقوف على الحالة العامة للكوبري ومتابعة أخر مستجدات الأعمال  كونه مدخل حيوي ومهم للعاصمة، رافقه مدير عام ري المنوفية، ووكيل إدارة مرور المنوفية، المستشار الهندسي للمحافظة، ورؤساء حي غرب وشرق  شبين الكوم.

وخلال تفقده، وجه المحافظ علي الفور بالبدء في رصف محور جديد بدءًا من كوبري القاصد وحتي كوبري الكلابية كمحور بديل للمساهمة في إحداث سيولة مرورية بالمنطقة،  موجهاً إدارة مرور المنوفية بإعداد خطة مرورية مستقبلية لتوجيه سيارات النقل الثقيل وإلزامها بالسير عبر كوبري الكلابية، وتنظيم حركة  سيارات الأجرة والملاكي بالسير بطريق كوبري القاصد، وذلك عقب الانتهاء من أعمال رصف وصيانة الكوبري بهدف تخفيف الأحمال، وكذا تنظيم حركة سير المركبات بالمنطقة المحيطة لمنع الاختناقات المرورية وإحداث الإنسياب المروري.

كما شدد محافظ المنوفية بتكثيف الجهود وتسريع معدلات الأداء والالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية لصيانة الكوبري للانتهاء من كافة الأعمال تمهيداً لتشغيله وإعادة فتحه للمركبات في أسرع وقت حفاظاً علي مصالح المواطنين، مكلفاً رئيس حي غرب شبين الكوم بالتواجد الميداني ومتابعة أعمال صيانة الكوبري وتذليل كافة العقبات للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

اداره مرور اخر مستجدات اختناقات الاختناقات المرورية البدء في رصف أعمال رصف 18 حالة

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