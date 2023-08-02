"الرعاية الصحية": التزام 50% من المرضى حول العالم بجرعات الأدوية

قال الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لشئون الصيدلة وإدارة الدواء، إن الطبيب الصيدلي له دور مهم للغاية، باعتباره خبير الدواء، وهو مسئول العلاج الأول في هيئة الرعاية الصحية، ودوره ضروري عند وضع الخطة العلاجية مع الطبيب ونجاحها.

وأضاف "كمال"، خلال حواره لفضائية "إكسترا نيوز"، تفاصيل برنامج "جرعة وعي لدوا صح" هي توضيح الحالة الصحية والخطة العلاجية للمرضى الأميين عن طريق الرسومات والأشكال، وهذه الطريقة معترف بها دوليًا، إذ إن هناك رموزًا تعبر عن شرب المياه بكميات كبيرة، وغيره من الرموز، مشيرًا إلى أن الأبحاث العلمية المنشورة في الولايات المتحدة وأوروبا حول نسبة التزام المرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة بأخذ الدواء الخاص بهم في موعده المحدد تتراوح بيهن 40% و 50%.

وأوضح مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية أنه يجب تعريف وتوعية المريض بكل المعلومات المتعلقة بالدواء الخاص به، وكيفية استخدامه بشكل صحيح، والجرعة المناسبة لحالته والمدة التي يجب الاستمرار عليها في أخذ الدواء وغيرها من الأمور من أجل نجاح الخطة العلاجية الخاصة به.