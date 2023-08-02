محافظ الدقهلية يكرم أوائل الثانوية العامة

كرّم محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، اليوم الأربعاء، الطلاب الأوائل في شهادة الثانوية العامة لعام 2023، الذين حققوا مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

وتم تكريم الطالبة أميمة محمود أحمد عبدالله صالح من إدارة أجا التعليمية بمجموع 402 درجة علمي علوم، والطالب كريم محمود رمزي أحمد من إدارة بني عبيد التعليمية بمجموع 400.5 درجة، والطالب محمد محمد التميمي جوهر من إدارة المنزلة التعليمية بمجموع 400.5 درجة.

وترتيبهم على مستوى الجمهورية كان الثالث والثامن والتاسع، وقد منحهم المحافظ درع المحافظة وشهادات التقدير وجوائز مالية تقديرًا لنبوغهم وتفوقهم.

وعبر "مختار" عن تهنئته للطلاب المتفوقين، مشيدًا بإنجازاتهم وشاكرًا أسرهم على دعمهم لهم في تحقيق هذا الإنجاز.

كما حث "مختار" الطلاب على مواصلة الجهد في تحقيق المزيد من التفوق والنجاح في مستقبلهم الدراسي والحياتي.