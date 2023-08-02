الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق يعلن القبض على إرهابى بـ"التصنيع العسكرى لداعش" فى بغداد

القوات العراقية
القوات العراقية

أعلن العراق، اليوم، عن إلقاء القبض على إرهابي كان يعمل بما يسمى "التصنيع العسكري لداعش في بغداد".

وذكرت وكالة الاستخبارات العراقية، في بيان، أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية والمتضمنة متابعة وملاحقة الخارجين عن القانون، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات بغداد الكرخ في شمال العاصمة بغداد من إلقاء القبض على أحد المطلوبين لها وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، مبينة أن عملية إلقاء القبض جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تضمنت استدراج أحد الإرهابيين الذين كانوا يعملون ضمن عصابات داعش في التصنيع العسكري والتفخيخ، إضافة إلى انضمامه إلى الطبابة، وبكمين محكم تمكنت مفارزنا من إلقاء القبض عليه حال دخوله الأراضي العراقية.

وأضافت أن المطلوب ينحدر من أسرة تورط أكثر أبنائها في الانضمام إلى عصابات داعش، لافتة إلى أن المتهم دونت أقواله واعترف صراحة بانتمائه إلى عصابات داعش الإرهابية، وأحيل إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل.

العراق بغداد التصنيع العسكري لداعش وكالة الاستخبارات العراقية التصنيع العسكري التفخيخ

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