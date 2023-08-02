أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه الذي يخوض بعد قليل مباراة ودية أمام بايرن ميونخ الألماني.

ويقود هجوم الريدز نجمنا المصري محمد صلاح، ويجاوره الهولندي كودي جاكبو والبرتغالي دييجو جوتا.

بينما يبدأ أساسيًا في وسط الملعب دومينيك سوبوسلاي وماك أليستر بجانب كيرتس جونز.

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام بايرن ميونخ وديًا

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، ماتيب، روبرتسون

خط الوسط: أليستر، جونز، سوبوسلاي

خط الهجوم: جاكبو، جوتا، صلاح

The Reds to take on Bayern Munich in Singapore 👊 — Liverpool FC (@LFC) August 2, 2023

بينما جاء تشكيل بايرن ميونخ كالآتي:

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: بافارد، كيم مين جي، أوباميكانو، دافيز

خط الوسط: كيميتش، لايمر، موسيالا

خط الهجوم: جنابري، ساني، تيل