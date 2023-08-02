الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس عاطل متهم بقتل شخص أثناء سرقة مسكنه في الإسكندرية

حبس عاطل
حبس عاطل

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بقتل شخص أثناء سرقه مسكنه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المسروقات، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.
تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته بعقار كائن بدائرة القسم مُكبل اليدين ووجود آثار دماء بالشقة.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث تحت أشراف مدير أمن الإسكندرية، وأسفر عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية".

التصريح بدفن العثور على جثة أحد الأشخاص اللواء خالد البروى مدير أمن الإسكندرية تشكيل فريق بحث توقيع الكشف الطبي حبس عاطل

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