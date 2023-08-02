حبس عاطل متهم بقتل شخص أثناء سرقة مسكنه في الإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بقتل شخص أثناء سرقه مسكنه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المسروقات، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته بعقار كائن بدائرة القسم مُكبل اليدين ووجود آثار دماء بالشقة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث تحت أشراف مدير أمن الإسكندرية، وأسفر عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية".