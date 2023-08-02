بالأسماء.. حكم قضائي برفع التحفظ عن أموال 146 شخصًا

قضت محكمة الأمور المستعجلة برئاسة المستشار وائل أبو شادي، بجلسة 25 يوليو، برفع التحفظ عن كافة الأموال العقارية والسائلة والمنقولة وكافة الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والاسم والسندات الخاصة بـ146 شخصًا.

الدعوى حملت رقم 46 لسنة 2023، وأقامها رئيس لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين مختصمًا وزيري العدل والمالية ورئيس مصلحة الشهر العقاري ومحافظ البنك المركزي بصفتهم.

قالت المحكمة ،إن المدعي "رئيس لجنة إجراءات التحفظ" قدَّم مستندات تضمنت قرار اللجنة في 31 مايو 2023 بزوال أسباب التحفظ على أموال الـ146 شخصًا الصادر بشأنهم الأمر الوقتي رقم 1 لسنة 2018 والأمر الوقتي 4 لسنة 2018.

وارتأت المحكمة، أن المركز القانوني للمدعي عليهم قد تغير وزالت معه أسباب وضعهم تحت التحفظ ومن ثم فقد قامت حالة الاستعجال والخطورة التي تبرر للقضاء المستعجل التدخل ليحكم بصفة مستعجلة ما يزيل ذلك الخطر وما يترتب عليه من ضرر بالمدعي عليهم.