بالأسماء.. 3 مصابين في مشاجرة بالسلوم

أُصيب 3 أشخاص اليوم الأربعاء، في مشاجرة بمدينة السلوم، وتم على الفور، نقلهم إلى مستشفى السلوم التخصصي.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "فايز محمود الغايش - 20 سنة، مُصاب بجرح قطعي بفروة الرأس ٥ سم وجرح آخر بالرأس ٢ سم، خميس مفتاح عباس - 19 سنة، مُصاب بجرح قطعي بفروة الرأس ٢ سم، أيمن حميدة عطية - 15 سنة، مُصاب بجرح قطعي بفروة الرأس ٢ سم".

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى السلوم، الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.