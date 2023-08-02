الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. 3 مصابين في مشاجرة بالسلوم

مشاجرة
مشاجرة

أُصيب 3 أشخاص اليوم الأربعاء، في مشاجرة بمدينة السلوم، وتم على الفور، نقلهم إلى مستشفى السلوم  التخصصي.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "فايز محمود الغايش - 20 سنة، مُصاب بجرح قطعي بفروة الرأس ٥ سم وجرح آخر بالرأس ٢ سم، خميس مفتاح عباس - 19 سنة، مُصاب بجرح قطعي بفروة الرأس ٢ سم، أيمن حميدة عطية - 15 سنة، مُصاب بجرح قطعي بفروة الرأس ٢ سم".

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى السلوم، الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة. 

إجراء الفحوصات الطبية اسماء المصابين مستشفى السلوم التخصصي مستشفي السلوم مشاجرة

الأكثر قراءة

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

تغريم مرتضى منصور 5 آلاف جنيه فى "سب وقذف أحمد موسى"

مؤشرات تنسيق الكليات 2023 أدبي بالدرجات والنسبة المئوية

بالأسماء.. حكم قضائي برفع التحفظ عن أموال 146 شخصًا

الحد الأدنى للقبول فى جامعة زويل: 70% هندسة وعلوم و65% حوسبة وذكاء اصطناعى و60% إدارة أعمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

مؤمن المحمدي

قصر الأمير محمد علي

ماجد حبته

صحة المصريين النفسية!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟