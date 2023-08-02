بعد انتقال ماني للنصر.. أبرز 10 صفقات إفريقية وعربية في صيف 2023

تمكّن نادي النصر السعودي، من إبرام صفقة من العيار الثقيل، بالتعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان نادي النصر، أعلن رسميًا، خلال الساعات القليلة الماضية، تعاقده مع المهاجم السنغالي ساديو ماني، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، وذلك بعقد لمدة 4 مواسم حتى عام 2027، في صفقة قدرت قيمتها بـ30 مليون يورو، بعد عام واحد فقط مع النادي الألماني.

وشهد الميركاتو الصيفي إتمام العديد من الصفقات الأفريقية والعربية، مثل صفقة انتقال النجم الجزائري رياض محرز إلى صفوف أهلي جدة السعودي.

أبرز الصفقات الأفريقية والعربية في صيف 2023

وبهذا الصدد، نستعرض لكم أبرز الصفقات الأفريقية والعربية في صيف 2023، وذلك على النحو التالي:

1- الجزائري رياض محرز

انضم النجم الجزائري إلى صفوف أهلي جدة السعودي، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك بعقد لمدة 4 مواسم حتى عام 2027.

وخلال مسيرته مع مانشستر سيتي، شارك النجم الجزائري، صاحب الـ32 عامًا، في 236 مباراة، سجل خلالها 78 هدفًا.

الجزائري رياض محرز

2- السنغالي إدوارد ميندي

انضم أيضًا الحارس السنغالي إدوارد ميندي إلى صفوف أهلي جدة السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، بعقد يمتد حتى عام 2026.

وكان إدوارد ميندي قد فاز بلقب أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2021، بعدما ساهم في تتويج فريق تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى تتويج السنغال بلقب كأس الأمم الإفريقية.

السنغالي إدوارد ميندي

3- الإيفواري سيكو فوفانا

أعلن نادي النصر السعودي في وقت سابق، تعاقده رسميًا مع الإيفواري سيكو فوفانا، لاعب وسط لانس الفرنسي، في الصيف الحالي بعقد يمتد حتى عام 2026.

وخلال مسيرته مع النادي الفرنسي، شارك النجم الدولي الإيفواري، في 112 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 21 هدفًا.

4- السنغالي إسماعيلا سار

انضم السنغالي إسماعيلا سار إلى صفوف مارسيليا الفرنسي، في الصيف الحالي، قادمًا من واتفورد الإنجليزي، وذلك بعقد لمدة 5 مواسم، حتى عام 2028.

ويلعب إسماعيلا سار مع واتفورد منذ عام 2019 قادمًا من رين، وشارك مع الفريق الإنجليزي في 131 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 34 هدفًا، وقدم 24 تمريرة حاسمة.

5- الكاميروني أندريه أونانا

نجح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في إبرام صفقة قوية، بالتعاقد مع النجم الكاميروني أندريه أونانا، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي، مقابل 52 مليونا و500 ألف يورو، وبعقد يمتد حتى عام 2028.

وشارك أونانا في 41 مباراة مع إنتر ميلان، خرج خلالها بشباك نظيفة في 19 مباراة، وتوّج معهم بلقبي كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي، وتأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

6- النيجيري صامويل تشوكويزي

انضم النيجيري صامويل تشوكويزي إلى صفوف ميلان الإيطالي، في الصيف الحالي، قادمًا من فياريال الإسباني، بعقد لمدة 5 مواسم حتى عام 2028.

وشارك تشوكويزي في 50 مباراة مع فياريال خلال الموسم المنقضي 2022-2023، سجل خلالهم 13 هدفًا وصنع 11 لزملائه في الفريق.

وإجمالًا، لعب تشوكويزي 227 مباراة خلال مسيرته الاحترافية وسجل 41 هدفًا وصنع 33 لزملائه.

ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن بشكل أساسي بالإضافة إلى مركز الجناح الأيسر وصانع الألعاب والمهاجم الصريح.

7- الإيفواري ويلفريد زاها

أعلن نادي جالطة سراي التركي، في وقت سابق، تعاقده رسميًا مع الإيفواي ويلفريد زاها، في صفقة انتقال حر بالمجان، بعد انتهاء عقده مع كريستال بالاس، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وانضم ويلفريد زاها إلى صفوف جالطة سراي التركي، بعقد لمدة 3 سنوات حتى عام 2026 ومكافاة توقيع بقيمة 2.330 مليون يورو.

وشارك الإيفواري ويلفريد زاها، صاحب الـ30 عامًا، في 28 مباراة بقميص كريستال بالاس خلال الموسم المنصرم، وسجل 7 أهداف وصنع 3 لزملائه في الفريق.

8- الموزمبيقي لويس ميكيسوني

أعلن نادي سيمبا التنزاني، في وقت سابق، تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط الموزمبيقي لويس ميكيسوني، قادمًا من الأهلي، في صفقة انتقال حر بالمجان.

وكان اللاعب الموزمبيقي، قد انضم لصفوف الأهلي، صيف عام 2021، قادمًا من سيمبا، بعقد يمتد لأربع سنوات.

وشارك ميكيسوني، البالغ من العمر 26 عامًا، مع الأهلي في موسم 2021-2022، في 26 مباراة، سجل خلالها خمسة أهداف، وصنع هدفًا وحيدًا.

الموزمبيقي لويس ميكيسوني

9- السنغالي كاليدو كوليبالي

أعلن نادي الهلال السعودي، في وقت سابق، تعاقده رسميًا مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي، مقابل ما يقرب من 20 مليون يورو، وذلك بعقد يمتد حتى عام 2026.

وشارك كوليبالي في 32 مباراة مع تشيلسي في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي سجل خلالهم هدفين.

وقاد كوليبالي منتخب السنغال للتأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، مسجلًا هدفًا بشباك الإكوادور في دور المجموعات.

10- الجزائري حسام عوار

انضم الجزائري حسام عوار إلى صفوف روما الإيطالي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من أولمبيك ليون الفرنسي، في صفقة انتقال حر بالمجان، بعقد يمتد لمدة 5 مواسم حتى عام 2028.

ولعب عوار 179 مباراة مع ليون في الدوري الفرنسي، ليسجل 30 هدفًا، ويصنع 24 آخرين لزملائه، إضافة لمشاركته في 34 مباراة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، مسجلًا 5 أهداف.