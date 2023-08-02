تكريم فريق إدارة الفيروسات الكبدية بالغربية

احتفل قطاع الطب الوقائي باليوم العالمي للإلتهابات الكبدية بعاصمة مصر الإدارية الجديدة اليوم، وسط كوكبة من قيادات وزارة الصحة والسكان، حيث تم تكريم إدارة الفيروسات الكبدية بالغربية ضمن المحافظات الأكثر إنجازاً و نجاحاً في مجال مكافحة الفيروسات الكبدية وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو قنديل مساعد الوزير للطب الوقائي والدكتور محمد حساني مساعد الوزير لشئون المبادرات.

وقدم الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، التهنئة لفريق الفيروسات الكبدية بالمديرية و الإدارات الصحية و المستشفيات.

وأعرب عن دعمه الكامل لجميع العاملين من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية بالغربية، مؤكدا على أن مصر نجحت في توفير و تصنيع الملايين من الأدوية المضادة لفيروس الالتهاب الكبدي ( c) وتوفير الكواشف اللازمة للفحص خلال المبادرة الرئاسية ( 100 مليون صحة ).