الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يبحث مع رئيس "التعاون للبترول" التوسع فى إنشاء محطات الوقود

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم الأربعاء، ناصر محمد شومان رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل أوجه التعاون للتوسع في إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمات ومنافذ تسويقية جديدة بالمحافظة لمواجهة الزحام على محطات الوقود تنفيذًا لخطة الدولة في التوسع في محطات الوقود والغاز وتلبية احتياجات المواطنين.
جاء ذلك بحضور المحاسب وائل محمد عبده، مدير عام أقاليم قبلي، والمحاسب وليد أحمد سيد مدير إدارة مبيعات أسيوط، والمحاسب محمد أحمد هريدي مدير إدارة مستودع جحدم، والمحاسب أحمد محفوظ مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة، والمحاسب عبدالله سليم مدير إدارة متابعة البيع، وبركات محمود أمين مدير إدارة الشئون القانونية.


وأكد المحافظ على أهمية التوسع في إنشاء محطات الوقود والغاز والخدمات المتكاملة بأحياء ومراكز المحافظة المختلفة وخاصة بالمناطق الصناعية والمدن الجديدة تسهيلًا على المواطنين وتشجيعًا للاستثمار تنفيذًا لخطة الدولة وتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة، معلنًا دعمه الكامل وتقديم كل التسهيلات لإقامة محطات الوقود والمنافذ التسويقية للشركة.

وأشار إلى تشكيل لجنة لدراسة أوجه التعاون مع شركة التعاون للبترول باعتبارها أكبر شركة متكاملة لإنتاج وتسويق النفط في مصر إحدى شركات وزارة البترول لإقامة محطات الوقود ومنافذ الخدمات والزيوت وبيع المنتجات الخاصة بالشركة بمختلف المراكز وبمواقف السيارات والمناطق الصناعية بالشراكة مع المحافظة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للمحافظة وتنمية الإيرادات.

وأشاد بمجهودات شركة التعاون في التوسع في محطاتها ومنافذها الخدمية، والتي كان لها السبق لتخفيف الضغط والزحام على محطات الوقود، مشيرًا إلى أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية لشركة التعاون للبترول في كل القطاعات بالمحافظة؛ لدعم جهود التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جهته؛ أوضح رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول أن زيارته لمحافظة أسيوط تأتي لتفقد مواقع الشركة ومحطاتها، والوقوف على أعمال التطوير وزيادة استثمارات الشركة، معبرًا عن سعادته لمقابلة محافظ أسيوط لبحث ومناقشة الموضوعات المتعلقة بنشاط الشركة بالمحافظة والعمل على تذليل كل المعوقات أمام المحطات التموينية التابعة للشركة، وكذلك بحث إمكانية توفير قطع أراض مميزة بالمحافظة لإقامة محطات عليها بجانب إنشاء منافذ تسويق جديدة لمنتجات الشركة من الزيوت، والكيماويات، والمنظفات، ومنتجات العناية بالمنزل بأسعار مخفضة عن السوق، بالتعاون مع المحافظة في تشغيل وإدارة المحطات والمنافذ التسويقية، فضلًا عن مناقشة سبل تذليل العقبات الخاصة بالتراخيص الميدانية لإقامة مشروعات التوسع والتطوير الخاصة بمنافذ الشركة لمنتجاتها المختلفة طبقًا للقانون وللصالح العام.

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احتياجات المواطنين استثمارات الشركة التعاون للبترول الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المشاركة المجتمعية المناطق الصناعية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تفعيل المشاركة المجتمعية تلبية احتياجات المواطنين رئيس مجلس إدارة شركة عصام سعد محافظ أسيوط

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