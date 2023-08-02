السفير محمد عريقات: الرئيس السيسى يبذل جهدًا جبارًا لإنهاء الانقسام الفلسطينى

قال السفير محمد عريقات، رئيس المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني، إن الدور المصري هو الرئيسي دائمًا في القضية الفلسطينية، فمصر هي الحاضن الأساسي للشعب الفلسطيني ليس منذ اليوم لكن على مدار التاريخ.

واستضافت مصر يوم الأحد الماضي اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين بمشاركة قادة الفصائل، فيما ترأس الرئيس محمود عباس الاجتماع.

وأضاف عريقات، لـ"الدستور"، أن مصر والقيادة المصرية الحكيمة تنظر دائمًا إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني وإتمام المصالحة الفلسطينية على أكمل وجه.

وأشار إلى أن "لقاء أمناء الفصائل في مدينة العلمين مهم للغاية، ونتمنى من الله عز وجل أن يكون الدور المصري أقوى فاعلية وتأثيرًا على هذه الفصائل حتى تتم المصالحة بأسرع وقت ممكن، وينتهي الانقسام الفلسطيني وتعود الوحدة الوطنية ليكون لنا وطن موحد في فلسطين وتكون القدس عاصمة فلسطين الأبدية، كما نرجو من أمناء الفصائل في منظمة التحرير أن يأخذوا بعين الاعتبار أن فلسطين تحت الاحتلال وجيش الاحتلال يقوم يوميًا باعتداءات وانتهاكات بشعة بحق أبناء شعبنا من اعتقالات وقتل أبنائنا بدم بارد".

واختتم عريقات تصريحاته قائلًا: "شكر جزيل للقيادة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي الذى يبذل جهدًا جبارًا لإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".