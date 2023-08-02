الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جميل عفيفى: مبادرة حياة كريمة من أهم المبادرات فى تاريخ الدولة المصرية

حياة كريمة
حياة كريمة

قال جمال عفيفي، الكاتب الصحفي، إن مبادرة حياة كريمة من أهم المبادرات في تاريخ الدولة المصرية، لقدرتها على الوصول للمواطن المصري بالريف والقرى والمراكز المهملة لسنوات طويلة جدًا، وافتقارها لأساسيات الحياة.

وأضاف عفيفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مبادرة حياة كريمة حققت العديد من الإنجازات وغيرت من أشكال القرى التي دخلت إليها، فهي وفرت مدارس وأنشأت طرقًا، وأدخلت المياه العذبة للشرب وغيرها من الإنجازات، بالإضافة للاهتمام بصحة المواطن من خلال المبادرات الصحية.

وأوضح "عفيفي" أن المبادرة تهتم بالمواطن ككل، وأن المواطن المصري له شأن كبير وأولوية بالدولة، مؤكدًا على توفير المبادرة لفرص عمل للمواطنين المتواجدين بالقرى المصرية، وتقليل الهجرة الداخلية للمحافظات الكبرى.

وتابع أنها خلقت حالة مهمة جدًا داخل الدولة المصرية، وأظهرت مدى اهتمام الدولة بالمواطن المصري من خلال تقديم العديد من الخدمات، مضيفًا أنها قامت بتغيير وجه الريف وأعادت له الاهتمام مرة أخرى بعد سنوات طويلة من الإهمال.

 

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