الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ترحيل سودانييْن لأسباب تتعلق بالصالح العام

وزير الداخلية
وزير الداخلية

قرر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق إبعاد سودانيين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام وخطورتهما على الأمن الداخلي.

وتضمن القرار: بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 4/7/2023 بشأن طلب إبعاد اثنين سودانيي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛ تقرر : يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من عبد الله الزين حامد الزين (سودانى الجنسية - مواليد 1/5/2003) وهانى خوفو عيدو منون (سودانى الجنسية - مواليد 20/8/1980). 

وتضمن القرار تكليف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

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