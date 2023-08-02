الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"حماتي شيطانية وسبب كل المشاكل".. تفاصيل تعدي سيدة على حماتها بآلة حادة

جريدة الدستور

لم تتخيل الزوجة العشرينية بأن عش الزوجية الذي طالما تحلم بدخوله مثل أي فتاه بعمرها سينتهي بها خلف قضبان السجن وهي تنتظر الحكم عليها بعد تعديها على حماتها بآلة حادة محاولة الشروع في قتلها بسبب خلافات عادية تكاد تحدث في كل بيت يوميا.


أقوال المتهمة
قالت المتهمة أمام جهات التحقيق المختصة: حياة مأساوية عشتها تحت رحمة حماتى وبالنهاية فاض بيا الكيل من تصرفاتها الشيطانية وانهلت عليها بكل ما فيا من قوة محاولة قتلها، مؤكدة لم أشعر بنفسي إلا بعد التعدي عليها بالضرب، فهى شيطان فى صورة إنسان، فكنت اعتبرها مثل أمي وأعاملها أفضل معاملة لكنها بارعة فى قلب الحقائق وتدعى معاملتها معاملة سيئة وتحرض زوجى ليضربنى ضرب مبرح ويهيننى أمام الجميع.

أقوال المجنى عليها

أنا من خطبتها لابنى ويشهد الجميع بمعاملتى لها أفضل معاملة لكنها كانت دائما سليطة اللسان وتسبنى بأفظع الشتائم وبكل مرة أتحملها حتى لا أخرب على بيت ابنى وبالنهاية هددتها بفضح أمرها أمام ابنى إذا لم تكف عن إيزائى فتعدت علي بآلة حادة كدت أموت فى يدها


قرارات النيابة
قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، إحالة المتهمة بالتعدى على حماتها بآلة حادة محاولة الشروع في قتلها لمحكمة الجنايات.


وكانت قد أمرت النيابة بحبس المتهمة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وعرض المجنى عليها على الطب الشرعي لبيان مدى إصابتها.


وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة التجمع من إحدى المستشفيات تفيد بوصول سيدة ستينية مصابة وبها آثار تعدى وبسؤالها أقرت بقيام زوجة نجلها بالتعدى عليها بآلة حادة محاولة الشروع في قتلها، وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة حيال الواقعة تم ضبط المتهمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أقوال المتهم أقوال المجني عليه التجمع التحقيقات الجنايات الزوجة

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