الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لتفادي الوقوع في أخطاء.. خطوات التقديم لتنسيق الجامعات

تنسيق
تنسيق

بمجرد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي يبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن تنسيق الكليات، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى في تنسيق الكليات للعام 2023، للشعبة الأدبية والعلمية والعلمي رياضة، وذلك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بيوم، كما أعلنت عن إرشادات ومواعيد تقديم الطلاب في تنسيق الكليات 2023. 

ويبدأ موقع التنسيق الإلكتروني العمل، لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى اعتبارا من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023.

الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة للعام 2023:

الشعبة العلمية، يبلغ الحد الأدنى لها من 362 درجة أي بداية من الحاصلين على نسبة 88،92% فأكثر، ويبلغ عدد هؤلاء الطلاب 22،304 طالب، أما الشعبة الرياضية الحد الأدنى لها 342 درجة، ويكون التنسيق متاح للطلاب الحاصلين على نسبة 83،41% فأكثر، ويبلغ عددهم 15،013 طالب، والشعبة الأدبية الحد الأدنى في المرحلة الأولى 289،5 درجة، بداية من نسبة 70،41% فأكثر، ويبلغ عددهم  11،2240 طالب.

خطوات تسجيل الرغبات بموقع التنسيق:

-يستطيع الطلاب بالمرحلة الأولى تسجيل الرغبات على موقع التنسيق من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني

-ثم يتم إدخال رقم الجلوس والرقم السري والرقم التأكيدي.

-وعليه ستظهر بيانات الطالب، ويتم التأكد من البيانات وفي حالة وجود خطأ غير قابل للتعديل يجرى الاتصال برقم 19468.

-ويليه خطوة ظهور شاشة اختيار وتعديل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.

-وعقب خطوة إتمام تسجيل جميع الرغبات يظهر للطالب قائمة الرغبات المسجلة ورقم الإيصال الذي يمكن حفظه أو طباعته.

-وبعد الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى يمكن للطالب التعرف على الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه له من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتنسيق الطلاب.

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