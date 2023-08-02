الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مركز الداخلة ينفذ حملة نظافة وتهذيب أشجار حفاظا على الأسلاك الكهربائية

جانب من حملة النظافة
جانب من حملة النظافة

شهدت مدينة موط بمركز الداخلة، صباح اليوم، حملة نظافة كبرى بمدينة موط، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وشملت أعمال الحملة فى الفترة الصباحية إزالة الأتربة والقمامة والمخلفات والتراكمات والاشغالات والنباتات العشوائية وقص وتقليم وتقزيم الأشجار الكثيفة التى تحجب الرؤيا وتعيق الطريق والأشجار المتشابكة مع أسلاك الكهرباء ورفع المخلفات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، وذلك بمعدات الوحدة المحلية، تحت إشراف صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز وهيثم حسين المشرف العام على الأحياء وبتعليمات المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الداخلة.

وأكد المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الداخلة خلال متابعته لأعمال الحملة على أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة تواصل تكثيف أعمال حملات النظافة وتحسين البيئة بمدينة موط من خلال ورديات صباحية ومسائية لازالة جميع الاشغالات والمخلفات والاتربة والتراكمات ونقلها الى الاماكن المخصصة لتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكد المهندس الطماوي، على قرب الانتهاء من تنفيذ ممشى سياحي جديد بسياج أخضر ومقاعد رخامية على طريق "موط- الشيخ والي"، كمتنفس جديد لأهالي مركز الداخلة.

وقال الطماوي، إنه تم اختيار الموقع بهذه المنطقة التي يتردد عليها الأهالي ليلًا ويمارسون بها رياضة المشي، حيث قامت الوحدة المحلية بتمهيد الممشى وفرشه بالرمال تمهيدًا لزراعته بالمسطح الأخضر وتجهيزه بالإضاءة اللازمة والخدمات الضرورية ليكون ملائمًا وجاهزًا أمام الأهالي طوال اليوم.

وفي سياق متصل قامت الوحدة المحلية لقرى العوينة بالمشاركة مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بإزالة عدد من المنازل من الطوب اللبن وآيلة للسقوط بالقرية ، والتى تمثل خطر داهم على أمن وسلامة المواطنين قاطنى هذه المنطقة

فى اطار حملة إزالة المنازل الآيلة للسقوط والتى تمثل خطر داهم ، واستجابة لطلبات المواطنين لإزالة المنازل المتهالكة حرصا على أرواحهم وممتلكاتهم.

حملة نظافة كبري الخطة المتكاملة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية وتوفير بيئة نظيفة ازالة الاتربة والقمامة والمخلفات

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