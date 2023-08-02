الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأربعاء.. توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة "مواهب وقدرات" في موسمها الثالث

نهلة الصعيدي
نهلة الصعيدي

ينظم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، حفل توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقات "مواهب وقدرات" في موسمها الثالث ٢٠٢٢م، وذلك الأربعاء المقبل الموافق الـ٩ من أغسطس ٢٠٢٣،  تحت شعار "إبداع وتميز"، وستقام فعاليات المسابقة في قاعة الفسطاط بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف بمدينة نصر ، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وبحضور عدد من الشخصيات من قيادات الأزهر الشريف، وعدد من الوزراء، وعمداء ونواب كليات جامعة الأزهر، وسفراء بعض الدول، وبعض الفنانين، والمثقفين بالمجتمع، بالإضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم في ال(16)مسابقة، وجميع المشرفين والقائمين عليها.

وأعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب سابقًا أنه سيتم تسليم الجوائز للفائزين أنفسهم أو من سينوب عنهم بشكل رسمي، علما بأن مسابقة مواهب وقدرات بأقسامها ال 16 تهدف إلى: دعم الطلاب الوافدين الموهوبين وإطلاق طاقاتهم الإبداعية وتحفيزهم على الابتكار والتميز في المجالات العلمية والفنية المختلفة، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار وتنمية المواهب لدى أبناء الأزهر الشريف والوصول بهم إلى مستوى عالٍ من الابتكار والإبداع، ومنع استقطابهم من جهات أخرى.

وتضمنت مسابقة "مواهب وقدرات" حول المحاور والمجالات الآتية:
(1)حفظ وترتيل القرآن الكريم كاملًا.

(2) حفظ وترتيل ثلاثة أرباع القرآن الكريم.

(3) حفظ وترتيل نصف القرآن الكريم.

(4) حفظ وترتيل ربع القرآن الكريم.

(5) الأصوات الحسنة (تجويد القرآن – إنشاد – ابتهالات... إلخ).

(6) الثقافة الإسلامية.

(7) الخطابة وفنون التواصل.

(8) تأليف وإلقاء الشعر والموشحات والزجل.

(9) براعة التحدث باللغات الأجنبية في العلوم والآداب الإسلامية.

(10) الخط العربي بأنواعه.

(11) الرسم والزخرفة بأنواعها.

(12) الأشغال الفنية (توليف الخامات والتقنيات).

(13) فنون الكتابة الإبداعية (قصة – مقال – رواية).

(14) فنون التمثيل (سينما – مسرح).

(15) الفنون الرقمية (فيديو – تصوير فوتوغرافي – جرافيك – موشن جرافيك).

(16) مسابقة البحث العلمي.

مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب مواهب وقدرات الطلاب الوافدين والأجانب قيادات الأزهر الشريف

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