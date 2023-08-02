ارتفاع أسعار النفط بعد الانخفاض الحاد في المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم الأربعاء، وجرى تداولها بالقرب من أعلى مستوياتها منذ أبريل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتا أو 1.1% إلى 85.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 0001 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84 سنتا أو 1.03% إلى 82.21 دولار للبرميل. وفق "رويترز".

وذلك بعدما أظهرت بيانات تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود في العالم بقدر أكبر مما كان متوقعا.

وانخفض الخامان القياسيين عند التسوية أمس الثلاثاء لتتوقف سلسلة من المكاسب التي استمرت لثلاثة أيام.