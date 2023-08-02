مدير مركز القاهرة للدراسات يقترح حلولاً لترشيد عملية فاتورة الاستيراد الخارجي 

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هناك ملفات تعوق عملية الاستثمار والتنمية في مصر، ما يشكل عبئًا ماليًا يؤدي إلى تفاقم حجم الديون والأقساط، ولا بد من إيجاد حلول.

وأضاف أن من ضمن الحلول المقترحة لترشيد عملية فاتورة الاستيراد الخارجي التي تقدر بـ 81 مليار دولار، زيادة الإيرادات الخارجية من الصادرات والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

وأكمل بأنه يجب توفير بدائل في عملية توفير الحصيلة الدولارية لمصر، وذلك عن طريق وضع ودائع من المستثمرين لمن يطلبون الإقامة، لزيادة دخل الاستثمار الذي تجاوز 9 ملايين مستثمر، بالإضافة إلى الموافقة على افتتاح البنوك الرقمية في مصر بحسب إعلان البنك المركزي، لكن بشرط توفر رأس مال في حدود 4 مليارات جنيه مصري، وهذا يدعو للتساؤل عما إذا كان رأس مال البنوك الأجنبية العاملة في مصر برأس مال مصري، ولا بد من وجود بديل له عمله بالدولار.

واستأنفت جلسات الحوار الوطني للأسبوع الخامس بلجان المحور الاقتصادي، تحت شعار «مساحات المشتركة بين الجميع»، فتعقد لجنة العدالة الاجتماعية جلستين، تحت عنوان «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص»، كما تعقد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، جلستيها تحت عنوان «الدين العام: الإشكاليات والحلول».

وأعلنت إدارة الحوار الوطني جدول جلسات الحوار للأسبوع الخامس، والتي تنعقد في الفترة من الأحد 30 يوليو حتى الخميس 3 أغسطس 2023. وأوضحت إدارة الحوار الوطني أنّه على مدار الفترة الماضية تم الانتهاء من انعقاد 4 أسابيع الجلسات النقاشية العامة للحوار الوطني.