الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مدير مركز القاهرة للدراسات يقترح حلولاً لترشيد عملية فاتورة الاستيراد الخارجي 

جلسات الحوار الوطني
جلسات الحوار الوطني

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هناك ملفات تعوق عملية الاستثمار والتنمية في مصر، ما يشكل عبئًا ماليًا يؤدي إلى تفاقم حجم الديون والأقساط، ولا بد من إيجاد حلول.

وأضاف أن من ضمن الحلول المقترحة لترشيد عملية فاتورة الاستيراد الخارجي التي تقدر بـ 81 مليار دولار، زيادة الإيرادات الخارجية من الصادرات والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

وأكمل بأنه يجب توفير بدائل في عملية توفير الحصيلة الدولارية لمصر، وذلك عن طريق وضع ودائع من المستثمرين لمن يطلبون الإقامة، لزيادة دخل الاستثمار الذي تجاوز 9 ملايين مستثمر، بالإضافة إلى الموافقة على افتتاح البنوك الرقمية في مصر بحسب إعلان البنك المركزي، لكن بشرط توفر رأس مال في حدود 4 مليارات جنيه مصري، وهذا يدعو للتساؤل عما إذا كان رأس مال البنوك الأجنبية العاملة في مصر برأس مال مصري، ولا بد من وجود بديل له عمله بالدولار.

واستأنفت جلسات الحوار الوطني للأسبوع الخامس بلجان المحور الاقتصادي، تحت شعار «مساحات المشتركة بين الجميع»، فتعقد لجنة العدالة الاجتماعية جلستين، تحت عنوان «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص»، كما تعقد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، جلستيها تحت عنوان «الدين العام: الإشكاليات والحلول».

وأعلنت إدارة الحوار الوطني جدول جلسات الحوار للأسبوع الخامس، والتي تنعقد في الفترة من الأحد 30 يوليو حتى الخميس 3 أغسطس 2023. وأوضحت إدارة الحوار الوطني أنّه على مدار الفترة الماضية تم الانتهاء من انعقاد 4 أسابيع الجلسات النقاشية العامة للحوار الوطني.

الحوار الوطنى توصيات الاستيراد الاستثمار الودائع الدولارية

الأكثر قراءة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

رفض والدها ارتباطها بحبيبها فانتحرت

اليوم.. محاكمة مرتضى منصور فى سب محمود الخطيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

مؤمن المحمدي

قصر الأمير محمد علي

ماجد حبته

صحة المصريين النفسية!

جلال حمام

القادم أحلى.. فصبرٌ جميل

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟