صحة كفر الشيخ: تقديم 27 ألفا و741 خدمة في المبادرات الرئاسية

أعلنت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تقديم 27 ألفا و741 خدمة من خلال حملة "100 يوم صحة" في جميع مراكز المحافظة.

وأوضحت وكيلة وزارة الصحة، أن الخدمات التي قدمتها حملة "100 يوم صحة" تضمنت 1240 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 2239 خدمة.

وأضافت أن حملة "100 يوم صحة" قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ136 طفلا، فيما قدمت 627 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، مشيرة إلى أن الحملة قدمت 237 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و184 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج.

وقال الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 198 مواطني، وتابع أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 2404 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 3740 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 3617 طفلا .

وأضاف الدكتور طارق الشربيني، أن حملة "100 يوم صحة" قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا وكيل المديرية، جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن "15335".

فيما كثفت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.