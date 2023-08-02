ضبط المتهم بقتل نجار في نجع حمادي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط المتهم بقتل نجار موبيليا، بعد أن لقي مصرعه بعد إصابته بطلق ناري في نجع حمادي، شمالي قنا، فيما قد أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع نجار موبيليا بعد إصابته بطلق ناري في قرية زليتم بنجع حمادي.

وأسفر ذلك عن مصرع سعيد سيف عزالعرب، 35 عامًا، نجار موبيليا، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.