الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا: طائرات مسيرة روسية هاجمت ميناء ومنشآت لتخزين الحبوب في أوديسا

الحبوب
الحبوب

قال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، إن طائرات مسيرة روسية هاجمت في ساعة مبكرة الأربعاء، ميناء ومنشآت لتخزين الحبوب بأوديسا المنطقة الساحلية الواقعة بجنوب أوكرانيا مما أدى إلى اشتعال النيران في بعض المنشآت.

وكتب على تطبيق تليجرام: "أنه لم ترد تقارير عن حدوث إصابات. وكثفت روسيا هجماتها على البنية التحتية لقطاعي الزراعة والموانئ في أوكرانيا بعد انسحابها من اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.

وانسحبت روسيا  الأسابيع الماضية، من اتفاق الحبوب الذي تم برعاية الأمم المتحدة.


كما حدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع الحكومة، عددًا من الشروط من أجل العودة لاتفاق الحبوب ومواصلة إمداد الأسواق العالمية بها، لتحل محل الحبوب الأوكرانية بما في ذلك على أساس مجاني.

قال بوتين، خلال اجتماع مع الحكومة، إن أوكرانيا أنتجت نحو 55 مليون طن من الحبوب خلال العام الزراعي الماضي وبلغت الصادرات 47 مليون طن: "أريد أن أؤكد لكم أن بلدنا قادر على استبدال الحبوب الأوكرانية على أساس تجاري ومجاني، علاوة على ذلك، نتوقع مرة أخرى حصادًا قياسيًا" وفقًا لما نقلته وسائل إعلام روسية.

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