الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسؤولة بحزب الجيل الديمقراطي: الحكومة اتخذت إجراءات كثيرة لتحقيق تكافؤ الفرص

جلسات الحوار الوطني
جلسات الحوار الوطني

قالت مونيكا ويليم، مساعد العلاقات الخارجية في حزب الجيل الديمقراطي، إن من أهم محاور جلسات الحوار الوطني الأخيرة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والذي اتخذت الدولة المصرية قرارات عديدة لتحقيقه وتطبيقه. 

وأضافت ويليم لـ"الدستور" أن وزارة التخطيط أقرت قانونا باستحداث وحدة لتكافؤ الفرص بإطار معني بتحقيق التكافؤ بين المرأة والرجل مع عدم إغفال العوائد الاقتصادية لتمكين المرأة ورفع مستوى معيشتها لأنه سيحسن من دخلها وسيعود على الناتج القومي المحلي.

وتابعت أن إدماج ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية من مبادئ تحقيق تكافؤ الفرص، ومراعاة الاختلاف لتحقيق مفهوم العدالة المجتمعية بين طبقات وفئاته المجتمعية. 

 

وأعلنت إدارة الحوار الوطني جدول جلسات الحوار للأسبوع الخامس، والتي تنعقد في الفترة من الأحد 30 يوليو حتى الخميس 3 أغسطس 2023. وأوضحت إدارة الحوار الوطني أنّه على مدار الفترة الماضية تم الانتهاء من انعقاد 4 أسابيع الجلسات النقاشية العامة للحوار الوطني.

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