صحف القاهرة تبرز متابعة الرئيس السيسى تطور منظومة الصحة

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس تطوير منظومة الصحة، كما تناولت باهتمام عددا من أخبار الشأن المحلي.

ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه باستمرار وتكثيف العمل، لتطوير منظومة الصحة، والوصول بخدمات مبادرات الصحة لجميع أنحاء الجمهورية، مع زيادة معدلات تقديم الخدمة في القرى والنجوع الأكثر احتياجا، مؤكدا أن الاهتمام بصحة المواطن المصري يمثل أولوية قصوى للدولة التي تعمل بأقصى جهد، بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص المحلى والأجنبي، على توفير الموارد اللازمة، لتحسين الخدمة الصحية، وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للمشروعات الجديدة، مع تطوير القائم ورفع كفاءته.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة الصحة على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس، في هذا الإطار، على الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في القطاع الصحي ومعدلات الإنجاز والخطة الزمنية للانتهاء من كل مشروع، بما في ذلك مشروع تطوير مستشفى أورام دار السلام «هرمل»، بالتعاون مع أرقى المؤسسات الطبية في العالم في مكافحة السرطان، ليصبح مركزا عالميا متطورا لتشخيص وعلاج الأورام، كما اطلع الرئيس السيسي على مشروع تطوير معهد ناصر، ليصبح مدينة طبية متكاملة، وكذا جهود تطوير إدارة المعامل المركزية، بالإضافة إلى إنشاء معهد قلب جديد بمقاييس عالمية.

واطلع الرئيس، خلال الاجتماع، أيضا على الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومعدلات الإنجاز، وعدد الخدمات الصحية التي تم تقديمها، في إطار مبادرات الصحة العامة، حيث بلغ إجمالي الخدمات الصحية التي تم تقديمها، من خلال جميع المبادرات الرئاسية، أكثر من 145 مليون خدمة استفاد بها 90 مليون مواطن.

وفي الشأن المحلي أيضا وتحت عنوان "مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في إحداث نقلة حضارية لنحو 60 مليون مواطن من أهالينا سكان القرى المصرية، وكذا المتابعة الدورية التي توليها الحكومة، لموقف تنفيذ المشروعات ضمن المبادرة، بما يسهم في توفير المشروعات الخدمية لسكان هذه القرى.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماعه أمس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسئولين المعنيين.

من جانبها أوضحت وزيرة التخطيط أنه بداية من شهر مارس الماضي وحتى الآن تمت إتاحة نحو 19 مليار جنيه للمبادرة، ليصل إجمالي المتاح للمبادرة حتى الآن إلى نحو 200 مليار جنيه، مستعرضة تفاصيل بنود ما تمت إتاحته من تمويلات في هذا الشأن للوزارات والجهات التي تتولى التنفيذ.

واستعرض وزير التنمية المحلية الموقف التنفيذي لخطة تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية، التي تمت إقامتها بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرا إلى أنه تم توصيل عدادات المرافق لعدد 328 مجمعًا من إجمالي 332 مجمعاً حكومياً تم تنفيذها حتى الآن.

من ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تمضي قدما في تقديم كل التيسيرات الممكنة؛ من أجل تشجيع الاستثمار الزراعي المحلي والأجنبي، مشيرا إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا مع إيطاليا في جميع المجالات، وخاصة القطاع الزراعي، مشيدا بالزخم المتنامي في العلاقات المصرية الإيطالية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماعه أمس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لاستعراض الإجراءات التنفيذية لتفعيل سبل التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا، في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعميد هشام أحمد أبومندور، مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بمشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي الشأن التعليمي وتحت عنوان "مكتب التنسيق يفتح أبوابه السبت.. ولمدة 5 أيام، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور أعلن أمس انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية السبت المقبل عبر موقع التنسيق الإلكتروني وتستوعب المرحلة الأولى 112 ألفا و240 طالبا وذلك للحاصلين بحد أدنى على 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 % فأكثر من شعبة العلوم وعددهم 22 ألفا و304 طلاب، والحاصلين على 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% من شعبة العلمي رياضة وعددهم 15 ألفا و13 طالبا وطالبة، والحاصلين على 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر من شعبة الأدبي، وعددهم 74 ألفا و923 طالبا.

وأوضحت الصحيفة أن تسجيل الرغبات يستمر لمدة 5 أيام تنتهي في السابعة مساء الأربعاء المقبل 9 أغسطس.

وتحت عنوان "أكاديمية الشرطة تفتح باب الالتحاق أمام حملة شهادات 2023"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن أكاديمية الشرطة بدأت أمس في تلقي طلبات الالتحاق بالنسبة لحملة شهادات العام الحالي 2023 من الحاصلين على «الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وكذلك طلبة الدور الثاني والحاصلين على الثانوية من الخارج والدبلومات الأجنبية ومدارس التفوق في العلوم والتكنولوجيا.. بالإضافة إلى الحاصلين على ليسانس الحقوق وبكالوريوس التربية الرياضية وكذلك المؤهلات الجامعية «البكالوريوس والليسانس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الجامعية المطلوبة لهذا العام بالنسبة للضباط المتخصصين».

وأوضح مصدر أمني أنه بالنسبة للمتقدمين لكلية الشرطة يستمر تلقي طلبات الالتحاق حتى الحادي والثلاثين من أغسطس الحالي أما بالنسبة للجامعيين المتقدمين لقسم الضباط المتخصصين فيستمر تلقي الطلبات حتى الرابع عشر من سبتمبر المقبل.. وأشار المصدر إلى أن تقديم الطلبات يتم من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت ومن المنتظر أن تقوم أكاديمية الشرطة بغلق باب تلقي طلبات الالتحاق بالنسبة لحملة شهادات العام الماضي 2022 سواء لكلية الشرطة أو الضباط المتخصصين في العاشر من أغسطس الحالي.

وفي صفحتها الأولى وتحت عنوان "بدء تقييم المتقدمين لـ30 ألف وظيفة معلم مساعد"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ أمس تقييم المتقدمين لمسابقة وظائف 30 ألف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم حتى 21 أكتوبر المقبل بمركز تقييم القدرات.

وأوضحت الصحيفة أن أعمال التقييم بدأت بمحافظة القاهرة على مدى يومين لتتوالى بقية المحافظات تباعا.

وأضافت أن الجهاز حذر المتقدمين من الانسياق وراء أي شخص يدعي قدرته على التأثير في العملية الامتحانية بتحصين المنظومة ضد أي تدخل أو عبث بشري، في إطار الحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص ولضمان اختيار الأكفأ لشغل الوظيفة العامة.