كيف يرى مستشار الرئيس الأوكراني العالم بعد الحرب؟

قد يكون الباحث في المجلس الاطلسي"بيتر ديكنسون"، من أكثر الأسماء أهمية في UkraineAlert؛ ذلك انها خدمة إعلامية بحثية كاشفة لاسرار وواقع الحرب الروسية الأوكرانية، تأتي من موقعها المراقب، عسكريا وامنيا وجيوسياسيا ، بينما يراقب العالم، من حلف الأطلسي إلى الإقليم والمنطقة، بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج العربي، عدا عن اهتمامات التعاون الدولي والأممي على تطور الغزو الروسي لأوكرانيا ، وفق رؤية وتحليل لخبراء المجلس الأطلسي بكل الأبعاد السياسية والاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية.

"ديكنسون"، كان مع مستشار زيلينسكي،وهو في ذات الوقت :" مستشار الرئاسة الأوكراني ميخايلو بودولياك"، الذي وضع العالم من جديد، ضمن نظرية سياسية أمنية تقر، بما يثير الجدل، أن: "الهزيمة في أوكرانيا ستؤدي إلى انهيار نظام بوتين".

*كيف سينتهي الغزو الروسي لأوكرانيا؟

السؤال ليس جديدا، وفي التحليل الذي أفرج عن مقدمات، يرى الإجابة، تتوافق :" مع إحراز تقدم بطيء في الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا في الصيف ، يتساءل بعض المراقبين الدوليين عما إذا كان أي من الجانبين قادرًا على تحقيق اختراق عسكري ، ويجادلون بأن التوصل إلى حل وسط مع الكرملين أمر لا مفر منه"

"ديكنسون"، يتتبع تصريح مستشار الرئاسة الأوكراني ميخايلو بودولياك، يفصح أنه :" لا يوافق على نتائج الأعمال الحربية اليومية، مثل الغالبية العظمى من الأوكرانيين ، فهو '"مقتنع بأن الحرب لن تنتهي إلا بعد هزيمة روسيا. استنادًا إلى التطورات الأخيرة داخل روسيا ، يعتقد بودولاك أيضًا أن النصر قد يكون أقرب مما يتخيله الكثيرون حاليًا".

*من هو بودولياك؟

تتميز إشارات المجلس الأطلسي، بتوازن الأبحاث والاستشارات من خبراد المجلس، وهم بحسب "ديكنسون"، على توافق ان :" ميخايلو بودولياك البالغ من العمر 51 عامًا، بات يتمتع بمكانة أعلى من المستشار السياسي العادي. كان صحفيًا سابقًا انضم إلى مكتب الرئيس الأوكراني في عام 2020 ، وكان واحدًا من أربع شخصيات رئيسية ظهرت إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقطع فيديو لصورة شخصية مميزة تم تسجيله في وسط كييف في اليوم الثاني من الغزو الروسي والذي أشار إلى نية أوكرانيا للوقوف. والقتال. لقد ظل مرئيًا بشكل كبير منذ ذلك الحين ، حيث شارك بانتظام مع وسائل الإعلام الدولية وشارك بآرائه اليومية الصريحة في كثير من الأحيان باللغتين الإنجليزية والأوكرانية مع أكثر من 1.4 مليون متابع على Twitter . حسب بعض الإحصائيات ، فإن Podolyak هو ثاني أكثر مسؤول، له حضور سياسي، دبلوماسي واعلامي في ذات الوقت، وعنه تجري الكثير من الاقتباسات والاراء في أوكرانيا، وعن الوضع في ظل الحرب التي تبدو لا نهاية لها.

.. وفي التمهيد، ينظر"ديكنسون"، إلى هذه الشخصية بالقول:"عندما اجتمعنا في وقت مبكر من بعد ظهر شهر يوليو / تموز في الإدارة الرئاسية في قلب المنطقة الحكومية المحصنة بكييف ، لا يزال بودولاك يستوعب الآثار المترتبة على تمرد واغنر الروسي ، الذي تسبب لفترة وجيزة في حبس العالم المتفرج لأنفاسه الجماعية قبل أسابيع فقط".. عمليا: بودولاك" في الانقلاب دليلاً على:

*اولا:

الضعف الداخلي لروسيا.

*ثانيا:

حتمية التغيير في البلاد، أي في روسيا الاتحادية.

.. ويعلل ذلك بالقول:

*1.:

كشفت ثورة فاجنر أنه لا يوجد شيء وراء واجهة الدعاية للكرملين. لقد رأى الجميع الآن بأنفسهم أن بوتين هو وعاء فارغ. الإمبراطور دون ملابس.

*2.:

بوتين، لا يتحكم في الوضع داخل روسيا ولا يتمتع بشعبية على الإطلاق. لا يزال الروس العاديون يخشون القول إنهم ضد بوتين ، ولكن بمجرد أن بدأ فاجنر في الانتفاض ، ابتهج الجمهور.

* 3.:

الانتفاضة المجهضة, كما اداره فاغنر، شركة أمنية، تسببت في إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بسمعة بوتين بين النخبة الروسية. لسنوات ،-اذ- كان الكرملين يدعو إلى أن مستقبل روسيا يعتمد على بوتين. بعد انتفاضة فاجنر ، لم يعد الكثيرون داخل مؤسسة الدولة مقتنعين. يقول بودولياك: "إنهم يدركون الآن أن بوتين غير قادر على أداء الوظائف الرئيسية المتوقعة من أي حاكم روسي".

*4.:

الرئيس الروسي، فقد سلطة التصرف كحكم نهائي في النزاعات الداخلية ، ولا يمكنه أن يكون ضامنًا للمصالح الدولية للنخبة.



.. تمنح هذه النتائج، فرصة للنظر في مستقبل حالة الحرب دوليا، بالذات في طريقة إدارة حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية اليوميات الحرب التي تجاوزت المتوقع منها خلال 550 يوما خلت، وما زالت.

*تقييمات الاستخبارات الأوكرانية للمناخ السياسي الداخلي لروسيا.

.. وسط كاريزما "بودولياك"، الذي يقول انه، وفق هذه الاكتشافات - عن الوضع الداخلي في روسيا-لم تكن مفاجأة له شخصيًا،بل :" إنها تتوافق بشكل وثيق مع تقييمات الاستخبارات الأوكرانية للمناخ السياسي الداخلي لروسيا" .

يقر مصدر التحليلات بأن تمرد فاجنر قد قدم تأكيدًا مرحبًا به لضعف بوتين ، ويدعي أنه قد يقدم أفضل مؤشر حتى الآن على الكيفية التي من المحتمل أن يتطور بها الغزو الروسي لأوكرانيا في الأشهر المقبلة.

.. وربما الأخطر، في تقيم" مستشار زيلينسكي"، انه :" في أعقاب انتفاضة فاجنر الفاشلة ، بات من الواضح الآن بشكل مؤلم لبوتين أنه لا يستطيع اعتبار ولاء الجيش الروسي أمرًا مفروغًا منه، وقفت قواته جانباً إلى حد كبير حيث استولت قوات فاجنر على روستوف أون دون وسارت نحو موسكو ، حيث ورد أن القادة الأفراد اختاروا عدم معارضة التمرد وسط الشلل في الكرملين"... كما :" تم فصل عدد من كبار الجنرالات الروس أو اختفوا عن الأنظار منذ ذلك الحين ، مما أدى إلى تكهنات حول تعميق الانقسامات داخل المستويات العليا للجيش الروسي؛ يصفة ب "جيش بوتين"، في ذات الوقت :" تعهد بوتين في البداية بسحق التمرد ، ظل زعيم فاجنر يفغيني بريغوزين وقادة التمرد الآخرين طليقي السراح وحتى تمت دعوتهم إلى الكرملين لعقد لقاء شخصي مع الدكتاتور الروسي المتضائل" .

*رؤية أمنية تثير القلق الدولي.. كيف؟

.. في نقل ما يعتقده" بودولاك"، من :"أنها مسألة وقت فقط قبل أن يتحدى أعضاء آخرون في المؤسسة الروسية سلطة بوتين"... وهو هنا:" يتوقع الآن أن تكون الهزائم في ساحة المعركة في أوكرانيا بمثابة الحافز لصراع روسيا المحلي القادم على السلطة" .

بودولياك يرسم الاستشراف العسكري، سياسيا بالقول، وفق ما جاء في المجلس الاطلسي: "قد لا تحتاج أوكرانيا في الواقع للقتال من أجل كل بوصة من الأراضي المحتلة"؛إذا تعرضت روسيا لهزيمتين أو ثلاث هزائم عسكرية كبيرة في أوكرانيا ، فسيؤدي ذلك إلى إضعاف معنويات قوة غزو بوتين بشكل حاسم. وبعد ذلك سوف يفرون عائدين عبر الحدود حاملين أسلحة في أيديهم ، ويعيدون الحرب إلى الوطن لروسيا نفسها، مع اندلاع القتال الداخلي بين الجماعات المتنافسة في روسيا ، ستكون أوكرانيا قادرة على إعادة بسط سيطرتها الكاملة على حدود البلاد المعترف بها دوليًا. في النهاية ، سنشهد على الأرجح احتجاجات حاشدة في موسكو وسقوط نظام بوتين ".

.. أما كيف ذلك، الأمر بوضوح المصدر:" هذه الرؤية لانهيار روسي وشيك هي بالتأكيد مقنعة من منظور أوكراني. ومع ذلك ، هناك بالفعل قلق كبير في الغرب بشأن احتمالية حدوث فوضى تجتاح الاتحاد الروسي ، حيث يخشى الكثير مما قد تعنيه هزيمة روسيا الحاسمة في أوكرانيا للأمن الدولي" .

.. في نظرة أخرى يبدو "بودولياك"، عمليا عندما اوضح:" بهذه المخاوف - يتحدث- عن الحاجة إلى حماية الترسانة النووية الضخمة لروسيا؛ في الوقت نفسه ، يحذر من الجهود المبذولة لإطالة أمد وجود نظام بوتين بشكل مصطنع"، والنتيجة:"لن تتوقف روسيا عن الوجود تمامًا ، لكن يجب أن يكون واضحًا للجميع الآن أن روسيا لا يمكنها الاستمرار في الوجود بشكلها الحالي".

.. أما التوقع، الذي يراه الباحث مع مستشار الرئيس الأوكراني، فهو يركز على قضايا تتزامن مع الحرب:

*اولا:

تراكمت في روسيا بوتين الكثير من الأخطاء الفادحة. بدلاً من محاولة دعم النظام الحالي الفاشل ، يتعين على روسيا الدخول في فترة تحول داخلي.

*ثانيا:

من الممكن تمامًا أن تسعى بعض مناطق الأقليات العرقية داخل الاتحاد الروسي إلى الانفصال ، لكن هذا لن يكون حاسمًا لبقاء روسيا بشكل عام كدولة ".

*الهزيمة الروسية الحاسمة في أوكرانيا

.. في المجلس الأطلسي، كما أوضح"ديكنسون"،يجادل بودولاك بأنه في حين أن الهزيمة الروسية الحاسمة في أوكرانيا ستخلق مجموعة من المشاكل الجيوسياسية ، فإن البديل أسوأ بشكل لا نهائي؛إنه ينتقد بشكل خاص كل أولئك الذين يدعون إلى تسوية تفاوضية ، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة لفرض سلام سابق لأوانه ستُنظر إليها في موسكو على أنها دعوة لمزيد من الحرب"

.. وان أي محاولة للتوصل إلى نوع من التسوية مع بوتين يعني نهاية الدولة الأوكرانية،هذا واضح تمامًا لنا. ولن يكون الأوكرانيون وحدهم الضحايا(...) ما لم تُهزم روسيا ، فسيتم تبرير غزو بوتين وسيتم إحياء نظامه بالكامل، ستكون العواقب على الأمن الدولي وخيمة. لماذا جعل العالم طواعية مكانًا أكثر خطورة وعدم استقرار؟ "

..ووفق الباحث، فالأمر بالنسبة لبودولياك ، يعكس الحديث عن اتفاقيات السلام والتسويات المحتملة فشل المجتمع الدولي الأساسي في فهم الطبيعة الإمبريالية لروسيا الحديثة.

العالم، كما في أسرار طاولة حلف الناتو، يتوقع أن تكون الحرب الحالية لحظة فاصلة بالنسبة للبشرية، للقوى الدولية ، مما يؤدي إلى "تحولات تكتونية - هو يلجأ إلى ربط السياسة والحرب بالجولوجيا كمؤثر طبيعي الي" في الطريقة التي يُنظر بها إلى دول العالم السوفيتي السابق،والحديث عن واقع معاش في ظلال الحرب: "إن الأوكرانيين يظهرون حاليًا وكالتنا ويؤكدون سيادتنا في ساحة المعركة"،يمكننا بالفعل أن نرى كيف تتغير التصورات الخارجية لأوكرانيا. عندما تُهزم روسيا ، سنشهد أخيرًا تغييرًا تاريخيًا في المواقف الدولية تجاه المنطقة بأسرها ".

..وكنتيجة-بالطبع غير واضحة المعالم - بعد أهوال الأشهر الثمانية عشر الماضية ، يجادل بودولاك بأنه لم تعد هناك أية أعذار للفشل في الاعتراف بالهوية الإمبريالية لروسيا أو بأجندة الكرملين التوسعية. بدلاً من ذلك ، حان الوقت لإعادة التفكير جذريًا في تصورات روسيا وأوكرانيا ودور كلا البلدين في التاريخ الأوروبي. يقول: "إننا نشهد الآن تتويجًا للعمليات التي بدأت في عام 1991". "اعتاد الجميع على الاعتقاد بأن الاتحاد السوفياتي تفكك سلميا نوعا ما. لكن في الواقع ، العملية لم تنته بعد. حرب اليوم هي الفصل الأخير في انهيار الاتحاد السوفيتي والإمبراطورية الروسية ".

.. لا يمكن تعزيز، أو نفي أهمية ما تشير اليه مؤشرات ما بان من موقف الرئاسة الأوكرانية، أو جدل الماكينة السياسية والأمنية الإعلامية التي وضعت مثل هذه الرؤية المستقبلية لما سيكون عليه العالم، خلال وبعد الحرب الروسية الأوكرانية، وفي المؤشرات أيضا اننا في المنطقة نتلقى أهوال الحرب، نتائجها في الأثر الاقتصادي والأزمات التي وضعت عالمنا في خانة الانتظار.. إلى متى؟!