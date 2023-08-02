الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المرور: غلق شارع يحيى إبراهيم لتنفيذ أعمال محطة مترو الزمالك

المترو
المترو

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن غلق شارع يحيى إبراهيم بمنطقة الزمالك؛ استكمال لتنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة مترو أنفاق الزمالك بشارع يحيى إبراهيم في الاتجاه القادم من شارع 26 يوليو اتجاه شارع عزيز أباظة.

الأمر الذي يترتب عليه الغلق الكلي لشارع يحيى إبراهيم في الوصلة من شارع السيد البكرب حتى شارع حسن عاصم.

على أن يتم تنفيذ الأعمال بشارع يحيى إبراهيم فى الاتجاه القادم من شارع 26 يوليو إتجاه شارع عزيز أباظة تحديداً (فيما قبل شارع حسن عاصم مباشرة) الأمر الذى يترتب عليه الغلق الكلى لشارع يحيى إبراهيم فى الوصلة من شارع السيد البكري حتى شارع حسن عاصم، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 2023/8/2  ولمدة (7) أيام فقط على أن يتم إعادة الشىء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال فى تمام الساعة 6 صباحاً.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

إبرا إدارة العامة للمرور اعل أعلنت اعلن ابراهيم

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