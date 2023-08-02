الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية توافق على مذكرة تفاهم مع مصر في الكهرباء والطاقة المتجددة

مصر والسعودية
مصر والسعودية

وافق مجلس الوزراء السعودي على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة (ممثلة في وزارة الطاقة) وحكومة مصر (ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة) للتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.

وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية وزير الإعلام السعودي بالنيابة بندر بن إبراهيم الخريف - في بيان لوكالة الأنباء السعودية (واس) - أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء في قصر السلام بجدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

كما وافق المجلس على تفويض عدد من الوزراء للتباحث مع نظرائهم من الدول الأخرى بشأن مذكرات تفاهم في عدة مجالات، بالإضافة إلى الموافقة على مذكرات تفاهم مع عدد من الدول.

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