فؤاد علام يكشف لحظات إعدام سيد قطب ويؤكد كذب ادعاءات الإخوان

كشف اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، عن تفاصيل لحظة إعدام سيد قطب، مؤكدًا أنه من اصطحبه من السجن لتنفيذ حكم الإعدام.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن سيد قطب كان صامتًا طوال وجوده بالسيارة ولم ينطق بكلمة، وكان مقيدًا "بكلبش" معه في يده، وقال "قطب"، كلمة واحدة فقط وهي: "دا اللي فاضل خدوه"، في إشارة لعقله، ولم يتحدث حتى وقت تنفيذ الإعدام.

وأكد أنه حتى عند قراءة الحكم من قبل وكيل النيابة كان سيد قطب يتمتم ولا يجيب حتى دخل غرفة الإعدام، موضحًا أنه لم يوجه أي رسائل للنظام كما أشاع الإخوان وكلها قصص وهمية لا أساس لها.

تفاصيل الجزء الثاني لبرنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويكشف رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" في الموسم الثاني عن شهادات جديدة على نصف قرن من عنف الجماعة الإرهابية في مصر، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعلت الجماعات الإرهابية بمصر على مدار 50 عامًا.