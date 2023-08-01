الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فؤاد علام: سيد قطب كان "داهية" ولم ينطق بكلمة خلال الاستجواب

اللواء فؤاد علام
اللواء فؤاد علام

قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، إنه لا يوجد مخلوق أذى سيد قطب حتى بكلمة، وكان يعامل كضيف وليس كمتهم خطير يرأس تنظيمًا مسلحًا إرهابيًا. 

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه عندما تم القبض عليه واصطحبه من مكان إقامته وكان في سجن القلعة وكان صامتًا، وحاول التحدث معه ولم يرد، وتولى التحقيق معه أحمد رشدي، وشاركه ببعض الوقت في التحقيقات وكان "داهية". 

حاولت التوصل هل تم تدريبه على كيفية مواجهة الاستجواب أم لا؟

وتابع: "حاولت أوصل هل تدرب على كيفية مواجهة الاستجواب ولم أصل معه لشيء وتسأله يأخذك في قصة طويلة ولا تستطيع الوصول معه لشيء وكان مدربًا 100% ولم نصل هل كان تدريبه اجتهادًا شخصيًا أم شخص دربه".

اللواء فؤاد علام سيد قطب داهية مواجهة الاستجواب متهم خطير

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