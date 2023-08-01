الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فؤاد علام لـ"الشاهد": الإخوان ضربونى فى الجامعة لأنى لم أنتخبهم

اللواء فؤاد علام
اللواء فؤاد علام

كشف اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، عن أنه عرف جماعة الإخوان المسلمين، منذ أن كان طالبًا في الثانوية العامة، وكان يعيش في قرية تمثل بؤرة إخوانية، وكانوا يأتون للقرية في زي جوالة يقترب من الزي العسكري، ويصطفون في طابور عسكري.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز": "كنا نطلع وراهم، لحد ما ياخدونا للشعبة ويدوا الأولاد هدية بها شعار الإخوان المسلمين، كان نصيبي قميص، لبسته وفرحان به، رحت البيت والدي كان ضابط شرطة، لما شاف كلمة "إخوان مسلمين" اشتعل غضبًا، وكانت أول مرة وآخر مرة في حياته يضربني".

وأشار إلى أن المرة الثانية التي تعرض فيها للضرب، كان على يد الإخوان في الجامعة، مردفًا: "لم أتمكن دخول الهندسة، دخلت كلية التجارة جامعة القاهرة لمدة سنة، وفي يوم لقيت مظاهرة ضخمة، يهتفون محمود إبراهيم العناني وجلال خاطر مرشحي الإخوان لاتحاد الطلبة، الصورة كانت منفرة، فقررت أنتخب منافسهم، وأنا خارج أكلت علقة محترمة، لأن الإخوان كانوا موقفين واحد يشوف انتخبت مين، ويعلم عليك في ظهرك بطباشير، تطلع تاخد علقة، حياتي مع الإخوان بدأت بعلقات".

فؤاد علام الشاهد محمد الباز الإخوان

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