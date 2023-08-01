وزيرة الخارجية الفرنسية: أول طائرة إجلاء من النيجر غادرت مطار نيامى

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن أول طائرة إجلاء من النيجر غادرت مطار نيامي، وفق وكالة فرانس برس الإخبارية.

وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية، غادرت أول رحلة من النيجر وعلى متنها 262 شخصًا، حيث تخطط فرنسا لإجلاء مواطنيها الفرنسيين والأوروبيين بعد أن هاجم مؤيدو انقلاب الأسبوع الماضي سفارتها في نيامي.

وبدأت فرنسا في إجلاء مواطنيها من النيجر يوم الثلاثاء، بعد انقلاب هناك الأسبوع الماضي أطاح بالزعيم الموالي للغرب في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إن قرار إخراج المواطنين جاء نتيجة الهجمات على السفارة الفرنسية في نيامي وإغلاق المجال الجوي للنيجر مما جعل المغادرة المنتظمة مستحيلة.

قالت وزيرة الخارجية كاثرين كولونا لوكالة الأنباء الفرنسية يوم الثلاثاء، إن أول رحلة جوية لإجلاء مواطنين فرنسيين أقلعت على متنها 262 شخصًا من بينهم 12 رضيعًا.

أرسلت فرنسا ثلاث طائرات إلى العاصمة نيامي لإعادة المواطنين الفرنسيين والأوروبيين الراغبين في مغادرة الدولة الساحلية بعد ستة أيام من إطاحة قوات النخبة بالرئيس. وقالت كولونا إن "جميع الركاب تقريبا مواطنون" إلى جانب "بعض المواطنين الأوروبيين". ستهبط الرحلة في مطار باريس رويسي شارل ديغول خلال الليل.

وقالت فرنسا في وقت سابق يوم الثلاثاء إنها تستعد لإخلاء "في مواجهة تدهور الوضع الأمني في نيامي" لكنها لم تحدد اطارا زمنيا. وأضافت أن عمليات الإجلاء "ستتم قريبًا جدًا في فترة زمنية محدودة للغاية".

هناك ما يقدر بنحو 600 مواطن فرنسي في النيجر، ناهيك عن السياح الزائرين أو المقيمين الفرنسيين خارج البلاد حاليًا. وقالت السفارة في رسالة بعثت إلى المواطنين الفرنسيين "في مواجهة تدهور الوضع الأمني في نيامي والاستفادة من الهدوء النسبي في نيامي ، يجري الإعداد لعملية إخلاء جوي".

وحثت الوزارة الألمانية "جميع المواطنين الألمان" على قبول عرض الإجلاء الفرنسي. وقالت إنه يعتقد أن أقل من 100 مدني ألماني موجودون في النيجر. وقالت الحكومة الإيطالية إنها كانت تضع "رحلة خاصة لأولئك [الإيطاليين] الذين يريدون مغادرة البلاد"، مضيفة أن هذا "ليس إجلاء". وقالت إن هناك حوالي 90 دولة إيطالية في نيامي ، من بين أقل من 500 دولة في جميع أنحاء البلاد.

قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لن تنضم إلى الحلفاء الأوروبيين في إجلاء مواطنيها من النيجر في الوقت الحالي، مشيرًا إلى عدم وجود خطر مباشر في أعقاب الانقلاب. ويتمركز نحو ألف جندي أمريكي في الدولة الإفريقية غير الساحلية، حيث كانوا يساعدون الرئيس المخلوع محمد بازوم في محاربة تمرد إسلامي إقليمي.