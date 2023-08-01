في نقاط.. أبرز مطالب المشاركين بالنسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين في الخارج"

يرصد “الدستور” أبرز مطالب المصريين بالخارج المشاركين في ختام فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر "المصريين في الخارج" بمشاركة أكثر من 1000 مصري من بين 56 جالية في النقاط التالية:

- إنشاء منصة إلكترونية لتوفير معلومات ثقافية وأثرية واحتفالات وأنشطة أون لاين للمصريين في الخارج

- دراسة إدخال فرع جديد في مسابقة المبدع الصغير، التي ترعاها حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأبناء المصريين في الخارج، لربطهم بالوطن الأمن.

- تشجيع روح الابتكار والانتماء عن طريق قراءة الأدب المصري، ومحاولات الكتابة سواء عبر قصة قصيرة أو شعر أو أي شكل أخر.