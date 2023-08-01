الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عضو شُعبة "القصابين" يقدم مجموعة نصائح لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم

اللحوم
اللحوم

قال هيثم عبدالباسط، عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية، إن أسعار اللحوم شهدت تراجعًا بنسبة 20%، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تتراوح الأسعار حاليًا بين 300 و350 جنيهًا للكيلو.

وأضاف عبدالباسط أن اسعار اللحوم تختلف بحسب المنطقة وتصل في بعض المناطق والهايبر إلى 400 جنيه.

وقدم عضو شعبة "القصابين" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، مجموعة من النصائح للسيطرة علي أسعار اللحوم.

وأشار عبدالباسط إلى ضرورة فصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن وزارة الزراعة لأنها تمثل خط الدفاع الأول عن منظومة الغذاء الحيواني والمصدر الأساسي للدفاع عن المنظومة وتحتاج إلى اهتمام خاص.

كما طالب مجلس الشعب بطرح قانون يمنع تعليق اللحوم في الشوارع والحد من تعليقها وتعرضها للأتربة والتلوث والمساهمة في تغيير ثقاقة المجتمع بعدم تداول اللحوم خارج المجزر.

وطالب عبدالباسط بإنشاء مجلس أعلى للحوم والثورة الحيوانية بشكل عام خاصة في ظل تصاعد الأزمات التي تواجه العالم وتتركز في أزمة الغذاء ولا بد من انتباه مصر وتأمينها غذائيًا خلال الفترة المقبلة.

مُطالبًا بتحديد هامش ربح للمربين للسيطرة على السوق.

وطالب بتدخل وزارة الزراعة كطرف أساسي لاستيراد العجول الحية واستغلالها للسيطرة على السوق، فضلًا عن الاهتمام بتوفير الأعلاف ومشروع البتلو.

استيراد أعلاف أسعار اللحوم الأضحي المبارك الأعلاف

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