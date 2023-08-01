"تاج الدين": نتعاون مع مؤسسات الأورام العالمية لتطوير الخدمات الصحية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تطوير الرعاية الصحية في محافظات الجمهورية مع تقديمها بجودة عالية.

وأضاف “تاج الدين” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الدولة حريصة على توفير كل وسائل التدخلات الطبية بمستوى رفيع، وهناك تطورات مستمرة في قطاع الطب، وكل يوم فيه جديد، ومصر بلد كبيرة، وتضم محافظات عديدة.

وشدد على تطوير الرعاية الصحية والبنية التحتية، وأنه يوجد اتفاقيات مع مؤسسات عالمية لديها الخبرات العالية والتعاون مع المؤسسات المصرية لتحسين الخدمة المقدمة للمرضى، وهناك تعاون مع أكبر مؤسسات الأورام العالمية".

وأكد أن منظومة التأمين الصحي الشامل تحت رعاية كاملة من رئيس الجمهورية، وهناك متابعة لكل محافظة تشهد تطبيق المنظومة الجديدة، مضيفًا:" المشروع ماشي بخطوات جيدة وناجحة".