انتشال جثة سودانى غرق بنهر النيل فى المعادى

عثرت قوات الشرطة على جثة غريق بنهر النيل نطاق حي المعادي جنوب القاهرة.

تلقى مأمور قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة غريق بدائرة القسم.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع نائبه لإدارة الإنقاذ النهري ومدير قطاع جنوب العاصمة.

أجرى رجال الضفادع البشرية عملية مسح لمكان البلاغ وانتشلت القوات جثة "عبدالواحد.ع" سوداني الجنسية فارق الحياة متأثرًا بإصابته بإسفكسيا الغرق.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد استكمال التحريات.