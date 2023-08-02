لينك موقع التنسيق الإلكترونى المرحلة الأولى 2023

لينك موقع التنسيق الإلكتروني المرحلة الأولى 2023.. تصدر لينك موقع التنسيق الإلكتروني محرك البحث جوجل، باعتبارها الخطوة التالية لطلاب الثانوية العامة 2023 بعد ظهور النتيجة الثانوية العامة، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

لينك موقع التنسيق الإلكتروني المرحلة الأولى 202

• القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»«خدمة مجانية متاحة أضغط هنــــــــــــــــــــــــا

أو من خلال الدخول على الموقع التالي: www.tansik.digital.gov.eg

• تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق .

• يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.

لينك موقع التنسيق الإلكتروني المرحلة الأولى 2023.. ميعاد تسجيل الرغبات:

يتم فتح المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، ويجب مرعاة التالي:

ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني:

معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة

الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

لينك موقع التنسيق الإلكتروني المرحلة الأولى 2023.. الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب

يرجى اتباع الخطوات التالية لاختيار الكلية أو المعهد الذي ترغب في الالتحاق به:

1. الدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.digital.gov.eg ، ثم أدخل رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

2. قم بترتيب رغباتك وفقًا للقواعد المحددة لتوزيع الطلاب جغرافيًا.

3. يمكن للطالب اختيار الكلية أو المعهد الذي يرغب في الالتحاق به عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.

4. يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

5. يمكن للطالب اختيار قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق به من بين كلياته، وستظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

6. تنقسم قائمة الكليات المسموح للطالب بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقًا للإدارة التعليمية التابعة لمدرسته.

7. يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

8. يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.