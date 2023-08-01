الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زلزال بقوة 5 درجات يضرب محافظة قونية التركية

زلزال
زلزال

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، محافظة قونية التركية، حسبما أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية "آفاد".

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن الزلزال وقع في بلدة سيلكوكلو في محافظة قونية الساعة 18:06 بتوقيت موسكو، على عمق 7.2 كلم.

وفي ذات السياق قدر علماء الزلازل في مرصد كانديلي قوة الهزة الأرضية بـ5.1 درجة على مقياس ريختر.

 

يُشار إلى أنه منذ الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا في فبراير الماضي، رصدت السلطات التركية، 17 ألف هزة أرضية ضربت البلاد، وأطلقت تحذيرات من زلزال قوي في مدينة إسطنبول.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان لها في مارس، أنه بعد زلزال 6 فبراير 2023 في بازارجيك وإلبيستان، وقع ما يقرب من 17 ألف زلزال حتى 13 مارس.

وأكدت أن رصد نشاط الزلزال في المنطقة مستمر من قبل رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ على مدار الساعة، ونحذر من وقوع زلزال قوي في إسطنبول.

وأشارت إلى أن مناطق وأحياء معرضة لخطر الزلازل على جانب الأناضول والجانب الأوروبي من المدينة كثيفة السكان، والحيوية اقتصاديًا وتاريخيًا.

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تحذير من زلزال قوي يضرب إسطنبول

في السياق، حذر خبير الزلازل التركي ناجي غورور من وقوع زلزال مدمر في إسطنبول، تفوق قوته 10 درجات، فيما دعا عمدة المدينة إلى الاستعانة بالعلم لتقليص الخسائر.

وقال الخبير التركي في تصريحات صحفية في الخامس من مارس نقلتها "العربية"، إن "هناك فجوة زلزالية في إسطنبول، وعندما يتم سد هذه الفجوة سيحدث زلزال مرمرة الكبير والمدمر".

وأضاف أنه في بعض المناطق ستكون شدة الزلزال 10 درجات على مقياس ريختر، وسيكون عبارة عن زلزالين متتاليين، وبسبب شدتهما يمكن اعتبارهما 4 زلازل في وقت واحد.

وأشار إلى أن الجانب الآسيوي سيتأثر بنسبة أقل من الجانب الأوروبي، في الأماكن القريبة من الساحل حيث سيكون قويًا جدًا.

وأوضح الخبير التركي أن شدة الزلزال ستنخفض إلى 9 درجات في الأجزاء الموازية للساحل ونحو المناطق الشمالية.

هيئة إدارة الكوارث التركية زلزال 5 درجة ريختر محافظة قونية رصد

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