أحمد موسى يطالب بالالتزام بمواعيد قطع الكهرباء المحددة (فيديو)

طالب الإعلامي أحمد موسى، وزارة الكهرباء، بالالتزام بمواعيد قطع التيار الكهربائي، وفقًا للجداول المعلنة من قبل الحكومة.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن وزارة الداخلية لديها علم بمواعيد انقطاع التيار الكهربائي، وهي على يقظة كاملة لبث الاطمئنان في نفوس المواطنين، لعدم تعرضهم للسرقة أثناء انقطاع التيار.

ولفت إلى أن انقطاع التيار الكهربائي لا يشمل جميع أنحاء المدينة مرة واحدة، بل تقطع على أجزاء متفاوتة.

وأردف أنه يجب على وزارة الكهرباء الالتزام بالجداول الخاصة بتخفيف الأحمال التي أعلن عنها، مؤكدًا أن معدلات تخفيف الأحمال انخفضت مقارنة بالأيام الماضية في مناطق عديدة على مستوى المحافظات.

وأشار إلى أنه وصلته رسائل تشير بعدم انقطاع التيار الكهربائي خلال الـ4 أيام الماضية، لافتًا إلى أن بعض المناطق التي كانت تشهد انقطاع التيار الكهربائي لعدة مرات، أصبح التيار ينقطع مرة واحدة بها.