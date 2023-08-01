إقامة مهرجان بغداد للفيلم العربى قبل نهاية العام

أكدت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الثلاثاء، انعقاد مهرجان بغداد للفيلم العربي قبل نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أنه سيكون الأول من نوعه في العراق.

وأوضح نقيب الفنانين جبار جودي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" المهرجان سيعقد برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للفترة من 15 إلى 20 من ديسمبر المقبل"، مبينًا، أن "الدورة الأولى من المهرجان ستحمل اسم الفنان محمد شكري جميل".

وأضاف، أن "اللجنة التحضيرية للمهرجان باركت دعم رئيس الوزراء للواقع الثقافي العراقي واحتضانه مبادرات توطيد دعائم الأخوة العربية".

من جانبه، أشار مدير المهرجان حكمت البيضاني في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إلى أنه "تم تشكيل عدة لجان فرعية أساسية، ستتولى المهام التنفيذية واللوجستية المتنوعة، ومنها لجنة قراءة وفحص سيناريوهات مسابقة إنتاج الأفلام العراقية القصيرة على هامش المهرجان، والتي تهدف إلى تفعيل ودعم الإنتاج السينمائي العراقي، وتوفير الفرصة للسينمائيين العراقيين لعرض نتاجاتهم أسوة بأقرانهم من السينمائيين العرب، إضافة إلى إيجاد لجنة مشاهدة وفرز الأفلام، ولجان للتحكيم التي تضم نخبة من المعنيين بالسينما من مخرجين وكتاب ونقاد وممثلين".

ولفت إلى أنه "سيتم في إطار المهرجان تنظيم ندوة تتعلق بسبل الإنتاج السينمائي العربي المشترك".