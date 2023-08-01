أستاذ تمويل: بعد التوجيهات للحكومة وإصلاح صناديق المعاشات الوضع سيكون أفضل

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن المعاشات كانت تحتاج لمنظومة جديدة متكاملة، مؤكدًا أنه خلال السنوات الماضية إدارة ملف المعاشات كان به بعض قصور وقدر الأموال المتاح للمعاشات كان منخفضًا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه صدر توجيه للحكومة أن تسدد الخزانة العامة من عليها من التزامات لصندوق المعاشات، وهذا الرقم يمثل ضغطا على الموازنة العامة للدولة ولكن الدولة رأت أن تتحمله الموازنة العامة.

وتابع، أن المنظومة التي تقوم عليها المعاشات كان بها بعض الخلل، ومنها جاء قرار رفع سن المعاشات، مؤكدًا أن الفترة المقبلة سيكون الوضع أفضل؛ لأنه عندما يتم إصلاح صناديق المعاشات وإضافة قدر مهم من الموارد سيعين أصحاب القرار في اتخاذ القرار المناسب.

الاقتصاد المصري في موطن قوة يمكن البناء عليه

وأشار إلى أننا مجتمع يحتاج للإنتاج بشكل كبير، على الرغم من تحقيق معدل إنتاجي مرتفع خلال السنوات الأخيرة، رغم التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري من كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن الاقتصاد المصري في موطن قوة يمكن البناء عليه.