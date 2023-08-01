الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جدول حفلات النجوم بمهرجان العلمين هذا الأسبوع

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قالت شروق وجدي، موفدة إكسترا نيوز بالعلمين الجديدة، إن الممشى السياحي بمدينة العلمين يشهد العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والتراثية والرياضية الدولية.

وأضافت، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مهرجان العلمين، على مشارف أسبوعه الرابع وشهدنا خلال الفترة الماضية العديد من الحفلات الفنية للنجوم تامرحسني، وأحمد سعد، ونانسي عجرم، وراغب علامة، وعلي الهلباوي، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ستشهد حفلات متنوعة للعديد من النجوم.

وتابعت، أن الحفلات تكون في أيام الخميس والجمعة والسبت، ويوم الخميس يحييه الفنان مدحت صالح، وريهام عبدالحكيم، والجمعة حفل الفنان  محمد منير، وحميد الشاعري، ويوم السبت حفل للفنانة إليسا، وتامر عاشور.

رسالة شكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

ووجهت الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد إعلانها أن صافي عوائد مهرجان العلمين ستعود لمبادرة حياة كريمة لبناء الإنسان.

مهرجان العلمين الحفلات الفنية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية العملين الجديدة الممشى السياحي

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