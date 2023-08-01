رئيس جامعة المنصورة يصدر قرارا بتعيين عدد من مديري المراكز الطبية

أصدر الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، قرارات تعيينات جديدة لعدد من مديرى المراكز الطبية والمستشفيات.



جاء ذلك عقب المذكرة التي تقدم بها الدكتور أشرف شومه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة المنصورة، والدكتور الشعراوي كمال موسى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وقرر رئيس الجامعة تجديد تعيين الدكتور أشرف الشرقاوي أستاذ طب الأطفال مديرًا لمستشفى الأطفال الجامعي لمدة عام.

كما تقرر تجديد تعيين الدكتور حلمي عزت، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي مديرًا لمركز جراحة الجهاز الهضمي لمدة عام، وجرى تجديد تعيين الدكتور وليد أبو سمره أستاذ طب وجراحة العيون مديرًا لمركز طب وجراحة العيون.



وقرر رئيس الجامعة، تعيين الدكتور أحمد رفعت النحاس أستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية نائباً لمدير مركز الكلى والمسالك البولية "مركز غنيم" لمدة عام.



كما وافق رئيس الجامعة على تعيين الدكتورة شذا حماد، لرئاسة قسم التقويم بكلية طب الأسنان.