العراق ينظم مسابقة دولية لحفظ القرآن الكريم

عقدت لجنة ديوان وقفي السني والشيعي في العراق، اليوم اجتماعًا في مقر المركز العراقي للقرآن الكريم في بغداد، لمناقشة الجوانب الفنية الخاصة بجائزة العراق الدولية لحفظ القرآن الكريم بنسختها الأولى والمزمع عقدها بداية العام المقبل.

وذكر بيان للوقف السني نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "لجنة ديوان وقفي السني والشيعي عقدت اجتماعًا في مقر المركز العراقي للقرآن الكريم بحي السبع أبكار، لمناقشة الجوانب الفنية الخاصة بجائزة العراق الدولية لحفظ القرآن الكريم بنسختها الأولى، وحضر الاجتماع قتيبة عماش، مدير المركز العراقي للقرآن الكريم، ورافع العامري، مدير المركز الوطني لعلوم القرآن الكريم".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع ناقش الشروط والضوابط التي سيُعلن عنها قريبًا للمشاركة في المسابقة، والتي ستفتح أبوابها أمام جميع المسلمين من جميع دول العالم".

وتابع أن "المسابقة تهدف إلى تشجيع حفظ القرآن الكريم وتجويده، ونشر ثقافة القرآن الكريم بين المسلمين، وتعزيز الوعي الإسلامي".

وأضاف أنه "سيشارك في المسابقة ما يربو عن ثلاثين دولة عربية وإسلامية، ومن المتوقع أن يحضر الحفل الختامي للمسابقة العديد من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية".

وتابع: "تعتبر هذه المسابقة نقلة نوعية في العمل القرآني في العراق، حيث ستضع الحجر الأساس لانضمام جمهورية العراق إلى قائمة الدول المُنظمة للمسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم، وسيشكل هذا الحدث فرصة عظيمة للاحتفاء بالقرآن الكريم، ونشر قيمه وأخلاقه بين الناس، وتعزيز السلام والوئام بين جميع المسلمين".