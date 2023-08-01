الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق ينظم مسابقة دولية لحفظ القرآن الكريم

القرآن الكريم
القرآن الكريم

عقدت لجنة ديوان وقفي السني والشيعي في العراق، اليوم اجتماعًا في مقر المركز العراقي للقرآن الكريم في بغداد، لمناقشة الجوانب الفنية الخاصة بجائزة العراق الدولية لحفظ القرآن الكريم بنسختها الأولى والمزمع عقدها بداية العام المقبل.

وذكر بيان للوقف السني نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "لجنة ديوان وقفي السني والشيعي عقدت اجتماعًا في مقر المركز العراقي للقرآن الكريم بحي السبع أبكار، لمناقشة الجوانب الفنية الخاصة بجائزة العراق الدولية لحفظ القرآن الكريم بنسختها الأولى، وحضر الاجتماع قتيبة عماش، مدير المركز العراقي للقرآن الكريم، ورافع العامري، مدير المركز الوطني لعلوم القرآن الكريم".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع ناقش الشروط والضوابط التي سيُعلن عنها قريبًا للمشاركة في المسابقة، والتي ستفتح أبوابها أمام جميع المسلمين من جميع دول العالم".

وتابع أن "المسابقة تهدف إلى تشجيع حفظ القرآن الكريم وتجويده، ونشر ثقافة القرآن الكريم بين المسلمين، وتعزيز الوعي الإسلامي".

وأضاف أنه "سيشارك في المسابقة ما يربو عن ثلاثين دولة عربية وإسلامية، ومن المتوقع أن يحضر الحفل الختامي للمسابقة العديد من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية".

وتابع: "تعتبر هذه المسابقة نقلة نوعية في العمل القرآني في العراق، حيث ستضع الحجر الأساس لانضمام جمهورية العراق إلى قائمة الدول المُنظمة للمسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم، وسيشكل هذا الحدث فرصة عظيمة للاحتفاء بالقرآن الكريم، ونشر قيمه وأخلاقه بين الناس، وتعزيز السلام والوئام بين جميع المسلمين".

العراق المركز العراقي للقرآن بغداد جائزة العراق القرآن

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صحة المصريين النفسية!

جلال حمام

القادم أحلى.. فصبرٌ جميل

محمد رفعت

محافظون وتجارب (11) المحافظ الشهيد

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟