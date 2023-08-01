"صحة الغربية" تنعى فنى أشعة توفى أثناء عمله بمستشفى أبيار.. وتؤكد تكريمه

أعربت نسرين كمال، مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، عن حزنها وأسفها الشديدين لوفاة الفني بهجت محمود، وقدمت تعازيها لأسرته وأصدقائه، وأشارت المديرية إلى أن الفني بهجت محمود كان من الكفاءات الطبية المثابرة والمخلصة في عمله، كما أكدت أنها ستقوم باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لدعم عائلته وزملائه في هذه الفترة العصيبة.

وتحث المديرية، في بيانها، جميع العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والسلامة المهنية خلال أداء عملهم، وذلك لتجنب حوادث العمل والمخاطر الصحية المحتملة، مؤكدة أن الفحص الدوري لصحة العاملين في المجال الطبي هو من الأمور الضرورية لضمان سلامتهم وسلامة المرضى الذين يخدمونهم.

كان فني أشعة قد توفي أثناء عمله في مستشفى أبيار المركزي التابع لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية، داخل المستشفى، ووفقًا لتصريحات مديرية الصحة بالغربية، فإن الفني بهجت محمود تعرض لسكتة قلبية خلال عمله وسقط مغشيًا عليه، وعلى الرغم من محاولات الطاقم الطبي في المستشفى إنقاذه، فإنه توفي في النهاية.

وصرح مدير مديرية الشئون الصحية بالغربية، الدكتور أسامة بلبل، بأن الجميع يشعرون بالحزن لخسارة الفني بهجت محمود، واعتبر وكيل الوزارة، وفاة الفني بهجت محمود خسارة كبيرة للمستشفى وللمجتمع بأسره، حيث كان يعمل بجدية وإخلاص لتقديم الرعاية الصحية للمرضى.

وأضاف بلبل في تصريحات خاصة لـ“الدستور”: “ونحن جميعًا نشعر بالحزن لفقدانه، ونتمنى أن يتم تذكره دائمًا لجهوده الإنسانية والمهنية في خدمة المجتمع”، مؤكدًا أن المديرية بصدد تكريم اسمه بحضور أسرته في القريب العاجل، وسيقوم وفد رفيع المستوى من المديرية بزيارة منزل الفقيد بالقرية لتقديم واجب العزاء اليوم.