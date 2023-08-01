الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية: حرق القرآن الكريم لا يفيد الدنمارك على المستوى الدولي

حرق القرآن
حرق القرآن

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الثلاثاء، أن محاولات حرق نسخ من القرآن الكريم "لا تخدم الدنمارك على المستوى الدولي".

وتلقى وزير الخارجية السعودي اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن.

وجدد وزير الخارجية السعودي خلال الاتصال رفض المملكة التام لكافة المحاولات المسيئة للقرآن الكريم، ومطالبتها باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الأعمال المتطرفة التي تحاول النيل من الكتب السماوية، وتستفز مشاعر المسلمين حول العالم.

وأوضح الوزير أن المتطرفين استغلوا حرية التعبير لتأجيج الكراهية، وأنهم لا يسعون لانتقاد الدين الإسلامي فحسب، بل هدفهم استفزاز واستثارة المجتمعات الإسلامية، وهو الأمر الذي قد لا يخدم الدنمارك على المستوى الدولي، والمستفيد من هذه الممارسات هم فقط المتطرفين.

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان القرآن الكريم الدنمارك لارس لوكه

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