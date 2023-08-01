غدًا.. الإعلامى محمد الباز ضيف صالون القاهرة الثقافى الدولى

يشارك الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" ضمن فعاليات صالون القاهرة الدولي بمركز سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية، وذلك في السابعة من مساء غدٍ الأربعاء وسط كوكبة من نجوم الثقافة أبرزهم النائبة الدكتورة ضحى عاصى والدكتور زين عبدالهادي، رئيس مكتبة العاصمة الإدارية، والدكتور حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والإعلامي أحمد عطاالله مقدم برنامج "مصر تغنى".

وأصدرت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، قرارًا بندب الدكتور خالد داغر، أستاذ آلة التشيللو بقسم الوتريات بالمعهد العالى للكونسرفتوار بأكاديمية الفنون ورئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه للعمل رئيسًا لدار الأوبرا لمدة عام خلفًا للدكتور مجدي صابر الذى انتهت فترة انتدابه الخميس الماضي.

ومع بداية توليه مهام عمله، أكد داغر أنه خلال لقائه مع وزيرة الثقافة وجّهت بضرورة تطوير خطة واستراتيجية العمل بدار الأوبرا بما يتوافق والتوجهات الفنية العالمية والمدخلات والتقنيات الحديثة التي يشهدها العالم.