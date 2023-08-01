الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. الإعلامى محمد الباز ضيف صالون القاهرة الثقافى الدولى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"

يشارك الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" ضمن فعاليات صالون القاهرة الدولي بمركز سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية، وذلك في السابعة من مساء غدٍ الأربعاء وسط كوكبة من نجوم الثقافة أبرزهم النائبة الدكتورة ضحى عاصى والدكتور زين عبدالهادي، رئيس مكتبة العاصمة الإدارية، والدكتور حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والإعلامي أحمد عطاالله مقدم برنامج "مصر تغنى".

وأصدرت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، قرارًا بندب الدكتور خالد داغر، أستاذ آلة التشيللو بقسم الوتريات بالمعهد العالى للكونسرفتوار بأكاديمية الفنون ورئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه للعمل رئيسًا لدار الأوبرا لمدة عام خلفًا للدكتور مجدي صابر الذى انتهت فترة انتدابه الخميس الماضي.

قد تكون صورة ‏‏‏٥‏ أشخاص‏ و‏تحتوي على النص '‏الإعلام وتوثيق التراث الفني "والثقافي في صالون" القاهرة الثقافي "الدولي تحت رعاية وزارة الثقافة قطاع الفنون التشكيلية المشاركون د حسين الهنداوي الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية الإعلامي محمد الباز رئيس تحرير جريدة الدستور د زين عبد الهادي رئيس مكتبة العاصمة الإدارية د.ضحى عاصي روائية ونائبة بالبرلمان أحمد عطاالله مقدم_برنامج مصر" "تغني بمركز سينما الحضارة بدار الاوبر المصرية الاربعاء 2 أغسطس مساء مجلس رحاب الدين الهواري الشاعر محمد حميدة‏'‏‏

ومع بداية توليه مهام عمله، أكد داغر أنه خلال لقائه مع وزيرة الثقافة وجّهت بضرورة تطوير خطة واستراتيجية العمل بدار الأوبرا بما يتوافق والتوجهات الفنية العالمية والمدخلات والتقنيات الحديثة التي يشهدها العالم.

الدكتور محمد الباز الدكتور خالد داغر ضحى عاصى الدكتور حسين الهنداوي مصر تغني

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